https://ria.ru/20240210/arest-1926597132.html

В Подмосковье арестовали организатора поджога дома участника СВО в Истре

В Подмосковье арестовали организатора поджога дома участника СВО в Истре - РИА Новости, 10.02.2024

В Подмосковье арестовали организатора поджога дома участника СВО в Истре

Организатора поджога дома супруги участника СВО в Подмосковье арестовали до 18 марта 2024 года, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T16:51

2024-02-10T16:51

2024-02-10T16:51

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

истринский район

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Организатора поджога дома супруги участника СВО в Подмосковье арестовали до 18 марта 2024 года, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. В январе двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании начали угрожать убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Ничего не зная об этом, женщина отказалась. Позже, 9 февраля, старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что силовики задержали организатора поджога дома. "По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом арестован обвиняемый в организации поджога домовладения участника специальной военной операции, покушения на убийство его супруги, а также ряд других преступлений (п. "б" ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 30 п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 167 УК РФ). Под стражей он будет находится до 18 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240108/mvd-1920150006.html

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московская область (подмосковье)

истринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), истринский район