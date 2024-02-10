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В Подмосковье арестовали организатора поджога дома участника СВО в Истре - РИА Новости, 10.02.2024
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16:51 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/arest-1926597132.html
В Подмосковье арестовали организатора поджога дома участника СВО в Истре
В Подмосковье арестовали организатора поджога дома участника СВО в Истре - РИА Новости, 10.02.2024
В Подмосковье арестовали организатора поджога дома участника СВО в Истре
Организатора поджога дома супруги участника СВО в Подмосковье арестовали до 18 марта 2024 года, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:51
2024-02-10T16:51
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
истринский район
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Организатора поджога дома супруги участника СВО в Подмосковье арестовали до 18 марта 2024 года, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. В январе двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании начали угрожать убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Ничего не зная об этом, женщина отказалась. Позже, 9 февраля, старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что силовики задержали организатора поджога дома. "По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом арестован обвиняемый в организации поджога домовладения участника специальной военной операции, покушения на убийство его супруги, а также ряд других преступлений (п. "б" ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 30 п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 167 УК РФ). Под стражей он будет находится до 18 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), истринский район
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Истринский район
В Подмосковье арестовали организатора поджога дома участника СВО в Истре

СК: организатора поджога дома участника СВО в Истре арестовали до 18 марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Организатора поджога дома супруги участника СВО в Подмосковье арестовали до 18 марта 2024 года, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
В январе двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании начали угрожать убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Ничего не зная об этом, женщина отказалась. Позже, 9 февраля, старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что силовики задержали организатора поджога дома.
"По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом арестован обвиняемый в организации поджога домовладения участника специальной военной операции, покушения на убийство его супруги, а также ряд других преступлений (п. "б" ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 30 п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 167 УК РФ). Под стражей он будет находится до 18 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Истринский район
 
 
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