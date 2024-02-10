https://ria.ru/20240210/arest-1926523468.html

В Турции сообщили об аресте 54 человек из-за теракта в Стамбуле

В Турции сообщили об аресте 54 человек из-за теракта в Стамбуле - РИА Новости, 10.02.2024

В Турции сообщили об аресте 54 человек из-за теракта в Стамбуле

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил в ночь на субботу об аресте 54 подозреваемых в связи с расследованием теракта у суда в Стамбуле. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T01:23

2024-02-10T01:23

2024-02-10T01:24

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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил в ночь на субботу об аресте 54 подозреваемых в связи с расследованием теракта у суда в Стамбуле. Днем во вторник мужчина и женщина обстреляли пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле, в результате перестрелки они были ликвидированы. Полиция смогла задержать третьего участника нападения, он ранен. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, погибла женщина, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. "В рамках расследования нападения предательской террористической группировки на дворец правосудия были задержаны 96 человек <…> 48 из них арестованы, остальные 48 отпущены под судебный контроль", - написал министр в соцсети X. По его словам, еще пять человек арестованы за провокационные сообщения в соцсетях в связи с инцидентом. Также принято решение арестовать сестру убитой участницы нападения Пынар Биркоч, дело которой должно было рассматриваться в суде в день атаки, так как установлена ее связь с терактом. "Таким образом всего арестованы 54 человека. Мы решительно продолжим борьбу со всеми террористами, пытающимися нарушить покой страны и народа", - отметил Тунч. Глава МВД Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C. Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия-фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.

https://ria.ru/20240206/terakt-1925708695.html

https://ria.ru/20240207/turtsiya-1926031169.html

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