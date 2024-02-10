https://ria.ru/20240210/alpinisty-1926634185.html

На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей

На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей - РИА Новости, 10.02.2024

На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей

Два альпиниста, по предварительным данным, получившие обморожения, запросили помощь на Эльбрусе, к ним выдвинулась группа спасателей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T23:44

2024-02-10T23:44

2024-02-10T23:44

туризм

эльбрус

россия

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Два альпиниста, по предварительным данным, получившие обморожения, запросили помощь на Эльбрусе, к ним выдвинулась группа спасателей, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Кабардино-Балкарии. "В 22.20 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5 тысяч метров зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска. По предварительной информации, у туристов обморожение конечностей", — говорится в сообщении. На место выдвинулись девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, в составе группы находятся альпинистка из России и сопровождавший ее гид из Казахстана.

https://ria.ru/20230815/propavshie-1890168072.html

эльбрус

россия

казахстан

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эльбрус, россия, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм