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На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей
На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей - РИА Новости, 10.02.2024
На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей
Два альпиниста, по предварительным данным, получившие обморожения, запросили помощь на Эльбрусе, к ним выдвинулась группа спасателей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:44
2024-02-10T23:44
2024-02-10T23:44
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НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Два альпиниста, по предварительным данным, получившие обморожения, запросили помощь на Эльбрусе, к ним выдвинулась группа спасателей, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Кабардино-Балкарии. "В 22.20 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5 тысяч метров зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска. По предварительной информации, у туристов обморожение конечностей", — говорится в сообщении. На место выдвинулись девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, в составе группы находятся альпинистка из России и сопровождавший ее гид из Казахстана.
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эльбрус, россия, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Эльбрус, Россия, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей
МЧС: на Эльбрусе два альпиниста с обморожением запросили помощь спасателей