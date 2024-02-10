Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
23:44 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/alpinisty-1926634185.html
На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей
На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей - РИА Новости, 10.02.2024
На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей
Два альпиниста, по предварительным данным, получившие обморожения, запросили помощь на Эльбрусе, к ним выдвинулась группа спасателей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:44
2024-02-10T23:44
туризм
эльбрус
россия
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876553275_0:86:3164:1866_1920x0_80_0_0_fd373440970b60b27d291237ca67ce11.jpg
НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Два альпиниста, по предварительным данным, получившие обморожения, запросили помощь на Эльбрусе, к ним выдвинулась группа спасателей, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Кабардино-Балкарии. "В 22.20 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5 тысяч метров зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска. По предварительной информации, у туристов обморожение конечностей", — говорится в сообщении. На место выдвинулись девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, в составе группы находятся альпинистка из России и сопровождавший ее гид из Казахстана.
https://ria.ru/20230815/propavshie-1890168072.html
эльбрус
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876553275_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a43ec655714a14a1ec9e3918f04e2d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльбрус, россия, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Эльбрус, Россия, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
На Эльбрусе два альпиниста запросили помощь спасателей

МЧС: на Эльбрусе два альпиниста с обморожением запросили помощь спасателей

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГоры Эльбрус
Горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Горы Эльбрус. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Два альпиниста, по предварительным данным, получившие обморожения, запросили помощь на Эльбрусе, к ним выдвинулась группа спасателей, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Кабардино-Балкарии.
"В 22.20 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5 тысяч метров зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска. По предварительной информации, у туристов обморожение конечностей", — говорится в сообщении.
На место выдвинулись девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, в составе группы находятся альпинистка из России и сопровождавший ее гид из Казахстана.
Вид на горы в Майкопском районе в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Спасатели второй день ищут отца с сыном, пропавших в горах на Кубани
15 августа 2023, 12:18
 
ТуризмЭльбрусРоссияКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала