https://ria.ru/20240210/aktivy-1926544400.html

МИД России назвал намерение ЕС заморозить активы экономическим бандитизмом

МИД России назвал намерение ЕС заморозить активы экономическим бандитизмом - РИА Новости, 10.02.2024

МИД России назвал намерение ЕС заморозить активы экономическим бандитизмом

Россия оценивает намерение Евросоюза заморозить активы для помощи Киеву как экономический бандитизм со стороны коллективного Запада, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:03

2024-02-10T09:03

2024-02-10T09:13

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия оценивает намерение Евросоюза заморозить активы для помощи Киеву как экономический бандитизм со стороны коллективного Запада, сообщили РИА Новости в МИД РФ.В начале февраля на саммите ЕС было принято итоговое заявление, которое утвердило предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.Комментируя это заявление агентству, в МИД России указали, что "российская позиция в отношении возможного изъятия наших активов, незаконно заблокированных в ряде западных юрисдикций, или других незаконных действий, лишающих нас полагающейся прибыли, неизменна". "Расцениваем любые подобные шаги, включая так называемую заморозку активов России, наших граждан и компаний, как экономический бандитизм со стороны "коллективного Запада"", - заявили в ведомстве.В МИД РФ добавили, что "попытки западников конфисковать наши суверенные резервы, легальность которых никто не может ставить под сомнение, стали бы очередным грубым нарушением международного права"."Примечательно, что ранее о такой позиции заявлял и сам Евросоюз", - напомнили в МИД.В российском министерстве отметили, что "изобретение... (Евросоюзом - ред.) откровенно жульнических схем изъятия доходов от российских активов продиктовано необходимостью создать иллюзию легитимности посягательств на нашу собственность и тем самым закамуфлировать банальное воровство"."Сути дела это не меняет. Евросоюз уже не вернул России то, что должен был и что по праву принадлежит нашей стране, а это всегда было принято называть дефолтом или банкротством", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20240118/ryabkov-1922002746.html

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россия, евросоюз, в мире, украина, еврокомиссия