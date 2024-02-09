https://ria.ru/20240209/zhukov-1926484142.html

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков - РИА Новости, 09.02.2024

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков, заявили в ее пресс-службе. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:16

2024-02-09T18:16

2024-02-09T21:02

россия

headhunter

московская биржа

максут шадаев

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков, заявили в ее пресс-службе."Компания HeadHunter с глубокой скорбью сообщает о кончине Михаила Жукова, генерального директора с 2008 по 2022 год и президента компании с марта 2023-го. Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким", — говорится в публикации.Дату и место прощания с Жуковым объявят позже.Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования родственникам Жукова, отметив, что под его руководством HeadHunter смогла стать одной из ведущих российских компаний и выйти на международный рынок.HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая рекрутинговая онлайн-платформа в России, база сервиса на конец 2020 года насчитывала 48,2 миллиона резюме. Компания в 2019-м провела IPO на бирже Nasdaq, а в сентябре 2020 года получила вторичный листинг на Московской бирже. Основные акционеры — Elbrus Capital (31,9 процента) и Goldman Sachs (8,7 процента), в свободном обращении — 59,4 процента акций.

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2024

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россия, headhunter, московская биржа, максут шадаев