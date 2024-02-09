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Умер президент HeadHunter Михаил Жуков - РИА Новости, 09.02.2024
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18:16 09.02.2024 (обновлено: 21:02 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/zhukov-1926484142.html
Умер президент HeadHunter Михаил Жуков
Умер президент HeadHunter Михаил Жуков - РИА Новости, 09.02.2024
Умер президент HeadHunter Михаил Жуков
Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков, заявили в ее пресс-службе. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:16
2024-02-09T21:02
россия
headhunter
московская биржа
максут шадаев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков, заявили в ее пресс-службе.&quot;Компания HeadHunter с глубокой скорбью сообщает о кончине Михаила Жукова, генерального директора с 2008 по 2022 год и президента компании с марта 2023-го. Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким&quot;, — говорится в публикации.Дату и место прощания с Жуковым объявят позже.Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования родственникам Жукова, отметив, что под его руководством HeadHunter смогла стать одной из ведущих российских компаний и выйти на международный рынок.HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая рекрутинговая онлайн-платформа в России, база сервиса на конец 2020 года насчитывала 48,2 миллиона резюме. Компания в 2019-м провела IPO на бирже Nasdaq, а в сентябре 2020 года получила вторичный листинг на Московской бирже. Основные акционеры — Elbrus Capital (31,9 процента) и Goldman Sachs (8,7 процента), в свободном обращении — 59,4 процента акций.
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россия, headhunter, московская биржа, максут шадаев
Россия, HeadHunter, Московская биржа, Максут Шадаев
Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков

© Фото : пресс-служба HeadHunterМихаил Жуков
Михаил Жуков - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-служба HeadHunter
Михаил Жуков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков, заявили в ее пресс-службе.
«

"Компания HeadHunter с глубокой скорбью сообщает о кончине Михаила Жукова, генерального директора с 2008 по 2022 год и президента компании с марта 2023-го. Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким", — говорится в публикации.

Дату и место прощания с Жуковым объявят позже.
Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования родственникам Жукова, отметив, что под его руководством HeadHunter смогла стать одной из ведущих российских компаний и выйти на международный рынок.
HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая рекрутинговая онлайн-платформа в России, база сервиса на конец 2020 года насчитывала 48,2 миллиона резюме. Компания в 2019-м провела IPO на бирже Nasdaq, а в сентябре 2020 года получила вторичный листинг на Московской бирже. Основные акционеры — Elbrus Capital (31,9 процента) и Goldman Sachs (8,7 процента), в свободном обращении — 59,4 процента акций.
 
РоссияHeadHunterМосковская биржаМаксут Шадаев
 
 
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