https://ria.ru/20240209/zhenschina-1926409191.html

В Новосибирской области обнаружили тела пропавших женщины и ее ребенка

В Новосибирской области обнаружили тела пропавших женщины и ее ребенка - РИА Новости, 09.02.2024

В Новосибирской области обнаружили тела пропавших женщины и ее ребенка

Тела пропавших в январе пятилетней девочки и ее матери обнаружили в Новосибирской области, сообщило СУ СК по региону на сайте. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:28

2024-02-09T13:28

2024-02-09T14:54

происшествия

новосибирская область

снг

казахстан

россия

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Тела пропавших в январе пятилетней девочки и ее матери обнаружили в Новосибирской области, сообщило СУ СК по региону на сайте. "По версии следствия, с 20 по 23 января жительница города Новосибирска и ее малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра, безвестно исчезли. В ходе проведения следственных действий сначала было обнаружено тело женщины на территории Тогучинского района. В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено тело ребенка на территории Новосибирского района", — говорится в пресс-релизе.В убийстве подозревают 31-летнего жителя Новосибирска, который помогал женщине с покупкой машины стоимостью более полутора миллионов рублей. Ему заочно предъявили обвинение по статье "Убийство двух лиц, малолетнего", объявили в межгосударственный розыск и постановили арестовать.Двадцать третьего января фигурант дела скрылся из России в Казахстане. Два дня спустя его задержали пограничники при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан.Сейчас российские следователи работают над экстрадицией обвиняемого, расследование продолжается.

https://ria.ru/20240209/kaliningrad-1926394790.html

новосибирская область

казахстан

россия

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происшествия, новосибирская область, снг, казахстан, россия