https://ria.ru/20240209/zelenskiy-1926437228.html
Мощнейшая встряска. В США раскрыли, что Зеленский натворил на Украине
Мощнейшая встряска. В США раскрыли, что Зеленский натворил на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
Мощнейшая встряска. В США раскрыли, что Зеленский натворил на Украине
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным обнажил вредящий Киеву конфликт, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:11
2024-02-09T15:11
2024-02-09T15:18
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным обнажил вредящий Киеву конфликт, сообщает Bloomberg."Раскол в отношениях между двумя самыми видными деятелями Украины - это мощнейшая внутренняя встряска", — пишет издание.Bloomberg отмечает, что отставка Залужного произошла в самое неподходящее время – в момент, когда ВСУ терпят поражение на поле боя, а финансовая помощь США задерживается.Издание обращает внимание на большую поддержку, которой пользуется уходящий генерал. Некоторые западные дипломаты в частном порядке предполагают, что его популярность стала довлеть над Зеленским, которого один чиновник назвал слабохарактерным, указывается в статье.Более того, сложившаяся ситуация привела к тому, что украинцы стали меньше доверять официальным источникам, подытоживает Bloomberg.Накануне Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые украинские и западные СМИ еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между президентом Украины и главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Мощнейшая встряска. В США раскрыли, что Зеленский натворил на Украине
Bloomberg: конфликт между Зеленским и Залужным расколол Украину
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным обнажил вредящий Киеву конфликт, сообщает Bloomberg
.
"Раскол в отношениях между двумя самыми видными деятелями Украины - это мощнейшая внутренняя встряска", — пишет издание.
Bloomberg отмечает, что отставка Залужного произошла в самое неподходящее время – в момент, когда ВСУ терпят поражение на поле боя, а финансовая помощь США задерживается.
Издание обращает внимание на большую поддержку, которой пользуется уходящий генерал. Некоторые западные дипломаты в частном порядке предполагают, что его популярность стала довлеть над Зеленским, которого один чиновник назвал слабохарактерным, указывается в статье.
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Более того, сложившаяся ситуация привела к тому, что украинцы стали меньше доверять официальным источникам, подытоживает Bloomberg.
Накануне Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые украинские и западные СМИ еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между президентом Украины и главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
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