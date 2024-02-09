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Мощнейшая встряска. В США раскрыли, что Зеленский натворил на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
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15:11 09.02.2024 (обновлено: 15:18 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/zelenskiy-1926437228.html
Мощнейшая встряска. В США раскрыли, что Зеленский натворил на Украине
Мощнейшая встряска. В США раскрыли, что Зеленский натворил на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
Мощнейшая встряска. В США раскрыли, что Зеленский натворил на Украине
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным обнажил вредящий Киеву конфликт, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:11
2024-02-09T15:18
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным обнажил вредящий Киеву конфликт, сообщает Bloomberg."Раскол в отношениях между двумя самыми видными деятелями Украины - это мощнейшая внутренняя встряска", — пишет издание.Bloomberg отмечает, что отставка Залужного произошла в самое неподходящее время – в момент, когда ВСУ терпят поражение на поле боя, а финансовая помощь США задерживается.Издание обращает внимание на большую поддержку, которой пользуется уходящий генерал. Некоторые западные дипломаты в частном порядке предполагают, что его популярность стала довлеть над Зеленским, которого один чиновник назвал слабохарактерным, указывается в статье.Более того, сложившаяся ситуация привела к тому, что украинцы стали меньше доверять официальным источникам, подытоживает Bloomberg.Накануне Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые украинские и западные СМИ еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между президентом Украины и главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Мощнейшая встряска. В США раскрыли, что Зеленский натворил на Украине

Bloomberg: конфликт между Зеленским и Залужным расколол Украину

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным обнажил вредящий Киеву конфликт, сообщает Bloomberg.
"Раскол в отношениях между двумя самыми видными деятелями Украины - это мощнейшая внутренняя встряска", — пишет издание.
Bloomberg отмечает, что отставка Залужного произошла в самое неподходящее время – в момент, когда ВСУ терпят поражение на поле боя, а финансовая помощь США задерживается.
Издание обращает внимание на большую поддержку, которой пользуется уходящий генерал. Некоторые западные дипломаты в частном порядке предполагают, что его популярность стала довлеть над Зеленским, которого один чиновник назвал слабохарактерным, указывается в статье.
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Более того, сложившаяся ситуация привела к тому, что украинцы стали меньше доверять официальным источникам, подытоживает Bloomberg.
Накануне Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые украинские и западные СМИ еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между президентом Украины и главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
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В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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