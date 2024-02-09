https://ria.ru/20240209/zelenskiy-1926309720.html
У Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, заявил Путин
У Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
У Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин считает, что у Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, во всяком случае была. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:28
2024-02-09T03:28
2024-02-09T04:43
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что у Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, во всяком случае была.Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Карлсон спросил Путина, есть ли у Зеленского свобода, чтобы вести переговоры по урегулированию конфликта."Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это", - ответил президент.Путин рассказал, что говорил с Зеленским о неонацизме на Украине."Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик". Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно", - рассказал Путин.Президент добавил, что Зеленский пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет страну к миру. Путин также добавил, что он может вести переговоры с Москвой, поскольку "считает себя главой государства"."Но потом, когда к власти пришёл, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные – от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединёнными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, – это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей", - заключил Путин.
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"Он обманул своих избирателей". Путин о приходе к власти Зеленского
"Он обманул своих избирателей". Путин о приходе к власти Зеленского
2024-02-09T03:28
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в мире, украина, москва, россия, владимир путин, владимир зеленский, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
У Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, заявил Путин
Путин: у Зеленского есть свобода вести переговоры с РФ, во всяком случае была
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что у Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, во всяком случае была.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Карлсон спросил Путина, есть ли у Зеленского свобода, чтобы вести переговоры по урегулированию конфликта.
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"Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это", - ответил президент.
Путин рассказал, что говорил с Зеленским о неонацизме на Украине.
"Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик". Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно", - рассказал Путин.
Президент добавил, что Зеленский пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет страну к миру. Путин также добавил, что он может вести переговоры с Москвой, поскольку "считает себя главой государства".
"Но потом, когда к власти пришёл, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные – от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединёнными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, – это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей", - заключил Путин.
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