https://ria.ru/20240209/zelenskiy-1926309720.html

У Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, заявил Путин

У Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

У Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что у Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, во всяком случае была. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:28

2024-02-09T03:28

2024-02-09T04:43

в мире

украина

москва

россия

владимир путин

владимир зеленский

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926319244_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61abdd2027196d2bd73ad1a28f29425a.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что у Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, во всяком случае была.Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Карлсон спросил Путина, есть ли у Зеленского свобода, чтобы вести переговоры по урегулированию конфликта."Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это", - ответил президент.Путин рассказал, что говорил с Зеленским о неонацизме на Украине."Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик". Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно", - рассказал Путин.Президент добавил, что Зеленский пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет страну к миру. Путин также добавил, что он может вести переговоры с Москвой, поскольку "считает себя главой государства"."Но потом, когда к власти пришёл, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные – от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединёнными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, – это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926307924.html

https://ria.ru/20240209/nuland-1926284939.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Он обманул своих избирателей". Путин о приходе к власти Зеленского "Он обманул своих избирателей". Путин о приходе к власти Зеленского 2024-02-09T03:28 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, россия, владимир путин, владимир зеленский, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону