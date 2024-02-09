https://ria.ru/20240209/yandeks-1926390853.html

Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу"

Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу" - РИА Новости, 09.02.2024

Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу"

Встречи президента Владимира Путина с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным имели место, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:12

2024-02-09T12:12

2024-02-09T15:53

яндекс

экономика

алексей кудрин

владимир путин

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/90/1527529051_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_476d54cd31aa68f0498a6bc5d7f949b3.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Встречи президента Владимира Путина с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным имели место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о решающей роли встречи Путина с Кудриным по сделке "Яндекса".В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс"."Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню, я могу лишь подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место", - сказал Песков на вопрос о том, правда ли, что встреча Путина с Кудриным в 2022 году была решающим шагом в сделке по продаже активов "Яндекса".

https://ria.ru/20240205/yandeks-1925454227.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яндекс, экономика, алексей кудрин, владимир путин, дмитрий песков, россия