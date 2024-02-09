https://ria.ru/20240209/yandeks-1926390853.html
Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу"
Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу" - РИА Новости, 09.02.2024
Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу"
Встречи президента Владимира Путина с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным имели место, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:12
2024-02-09T12:12
2024-02-09T15:53
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Встречи президента Владимира Путина с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным имели место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о решающей роли встречи Путина с Кудриным по сделке "Яндекса".В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс"."Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню, я могу лишь подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место", - сказал Песков на вопрос о том, правда ли, что встреча Путина с Кудриным в 2022 году была решающим шагом в сделке по продаже активов "Яндекса".
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яндекс, экономика, алексей кудрин, владимир путин, дмитрий песков, россия
Яндекс, Экономика, Алексей Кудрин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу"
Песков: Путин и Кудрин встречались перед сделкой по продаже активов "Яндекса"