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Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу" - РИА Новости, 09.02.2024
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12:12 09.02.2024 (обновлено: 15:53 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/yandeks-1926390853.html
Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу"
Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу" - РИА Новости, 09.02.2024
Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу"
Встречи президента Владимира Путина с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным имели место, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:12
2024-02-09T15:53
яндекс
экономика
алексей кудрин
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Встречи президента Владимира Путина с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным имели место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о решающей роли встречи Путина с Кудриным по сделке "Яндекса".В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс"."Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню, я могу лишь подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место", - сказал Песков на вопрос о том, правда ли, что встреча Путина с Кудриным в 2022 году была решающим шагом в сделке по продаже активов "Яндекса".
https://ria.ru/20240205/yandeks-1925454227.html
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яндекс, экономика, алексей кудрин, владимир путин, дмитрий песков, россия
Яндекс, Экономика, Алексей Кудрин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина с Кудриным по "Яндексу"

Песков: Путин и Кудрин встречались перед сделкой по продаже активов "Яндекса"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Встречи президента Владимира Путина с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным имели место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о решающей роли встречи Путина с Кудриным по сделке "Яндекса".
В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс".
«
"Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню, я могу лишь подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место", - сказал Песков на вопрос о том, правда ли, что встреча Путина с Кудриным в 2022 году была решающим шагом в сделке по продаже активов "Яндекса".
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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ЯндексЭкономикаАлексей КудринВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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