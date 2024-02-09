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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:43 09.02.2024 (обновлено: 23:53 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/vzryvy-1926518707.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове
Взрывы раздались в городе Очаков в Николаевской области, в Харькове в Харьковской области и Одессе в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T23:43
2024-02-09T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы украины
одесса
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Взрывы раздались в городе Очаков в Николаевской области, в Харькове в Харьковской области и Одессе в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области... сообщают о взрыве в Одессе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале издания.Как отмечает издание, в некоторых районах Николаевской области исчезло электричество.Позже издание сообщило и о взрыве в Харькове.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, николаевская область, вооруженные силы украины, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Одесса
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове

Страна.ua: в Одессе, Очакове и Харькове прогремели взрывы на фоне тревоги

© AP Photo / Leo CorreaНочные улицы на Украине
Ночные улицы на Украине - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Ночные улицы на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Взрывы раздались в городе Очаков в Николаевской области, в Харькове в Харьковской области и Одессе в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области... сообщают о взрыве в Одессе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале издания.
Как отмечает издание, в некоторых районах Николаевской области исчезло электричество.
Позже издание сообщило и о взрыве в Харькове.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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