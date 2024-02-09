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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове - РИА Новости, 09.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове

Взрывы раздались в городе Очаков в Николаевской области, в Харькове в Харьковской области и Одессе в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T23:43

2024-02-09T23:43

2024-02-09T23:53

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Взрывы раздались в городе Очаков в Николаевской области, в Харькове в Харьковской области и Одессе в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области... сообщают о взрыве в Одессе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале издания.Как отмечает издание, в некоторых районах Николаевской области исчезло электричество.Позже издание сообщило и о взрыве в Харькове.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, николаевская область, вооруженные силы украины, одесса