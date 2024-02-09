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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 09.02.2024 (обновлено: 23:54 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/vzryvy-1926516578.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове
В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T22:58
2024-02-09T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
вооруженные силы украины
николаевская область
харьковская область
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о звуках взрывов в Одессе. Возможно, работа ПВО", — говорится в публикации.По данным СМИ, взрывы также прогремели в Очакове. В некоторых районах Николаевской области пропало электричество.Позднее издание сообщило о взрыве в Харькове.Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, в Одесской, Николаевской и Харьковской областях предупредили о ракетной опасности. Ранее в пятницу тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Кроме того, "Страна.ua" сообщала о взрывах в Николаеве, а глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко — в прибрежных районах подконтрольном киевским властям Херсоне.Российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как не раз подчеркивали в Кремле, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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в мире, одесса, россия, вооруженные силы украины, николаевская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове

"Страна.ua": в Одессе, Очакове и Харькове прогремели взрывы

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сообщают о звуках взрывов в Одессе. Возможно, работа ПВО", — говорится в публикации.
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7 февраля, 18:21
По данным СМИ, взрывы также прогремели в Очакове. В некоторых районах Николаевской области пропало электричество.
Позднее издание сообщило о взрыве в Харькове.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, в Одесской, Николаевской и Харьковской областях предупредили о ракетной опасности.
Ранее в пятницу тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Кроме того, "Страна.ua" сообщала о взрывах в Николаеве, а глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко — в прибрежных районах подконтрольном киевским властям Херсоне.
Российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как не раз подчеркивали в Кремле, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.02.2024
Вчера, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияВооруженные силы УкраиныНиколаевская областьХарьковская область
 
 
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