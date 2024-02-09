https://ria.ru/20240209/vzryvy-1926516578.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове - РИА Новости, 09.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове

В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T22:58

2024-02-09T22:58

2024-02-09T23:54

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о звуках взрывов в Одессе. Возможно, работа ПВО", — говорится в публикации.По данным СМИ, взрывы также прогремели в Очакове. В некоторых районах Николаевской области пропало электричество.Позднее издание сообщило о взрыве в Харькове.Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, в Одесской, Николаевской и Харьковской областях предупредили о ракетной опасности. Ранее в пятницу тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Кроме того, "Страна.ua" сообщала о взрывах в Николаеве, а глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко — в прибрежных районах подконтрольном киевским властям Херсоне.Российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как не раз подчеркивали в Кремле, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

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