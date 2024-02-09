https://ria.ru/20240209/vzryvy-1926508964.html

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 09.02.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы раздались в понедельник в прибрежных районах подконтрольного ВСУ города Херсона, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T21:48

2024-02-09T21:48

2024-02-09T21:48

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в понедельник в прибрежных районах подконтрольного ВСУ города Херсона, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В прибрежных районах Херсона слышны взрывы", — написал Мрочко.Он призвал жителей города уйти в более безопасные места. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

россия

херсон

херсонская область

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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире