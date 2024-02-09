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В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 09.02.2024 (обновлено: 16:37 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/vyplaty-1926453804.html
В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов
В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов - РИА Новости, 09.02.2024
В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов
Правительство выделило деньги на единовременные выплаты в 100 тысяч рублей для детей, пострадавших из-за украинских обстрелов, распоряжение есть у РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:05
2024-02-09T16:37
россия
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство выделило деньги на единовременные выплаты в 100 тысяч рублей для детей, пострадавших из-за украинских обстрелов, распоряжение есть у РИА Новости.&quot;Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции&quot;, — указано в документе.Выплату назначают на каждого пострадавшего ребенка.В 2024 году на эти цели направят 40,8 миллиона рублей. Использование средств проконтролирует Минтруд и до 1 февраля 2025-го представит доклад в правительство.Указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, в декабре подписал Владимир Путин. Выплату в 100 тысяч рублей получает один из родителей или сам пострадавший, если ему уже исполнилось 18 лет.Право на такую меру соцподдержки возникает, если пострадавший ребенок — гражданин России, постоянно проживает на территории страны и получил увечье после 18 февраля 2022 года.Эту выплату не будут учитывать при назначении других мер социальной поддержки.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html
россия
луганская народная республика
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россия, общество, луганская народная республика, херсонская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Херсонская область
В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов

В РФ выделили по сто тысяч рублей на выплаты детям, пострадавшим при обстрелах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом Правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство выделило деньги на единовременные выплаты в 100 тысяч рублей для детей, пострадавших из-за украинских обстрелов, распоряжение есть у РИА Новости.
«

"Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", — указано в документе.

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Выплату назначают на каждого пострадавшего ребенка.
В 2024 году на эти цели направят 40,8 миллиона рублей. Использование средств проконтролирует Минтруд и до 1 февраля 2025-го представит доклад в правительство.
Указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, в декабре подписал Владимир Путин. Выплату в 100 тысяч рублей получает один из родителей или сам пострадавший, если ему уже исполнилось 18 лет.
Право на такую меру соцподдержки возникает, если пострадавший ребенок — гражданин России, постоянно проживает на территории страны и получил увечье после 18 февраля 2022 года.
Эту выплату не будут учитывать при назначении других мер социальной поддержки.
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