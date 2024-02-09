https://ria.ru/20240209/vyplaty-1926453804.html

В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов

В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов - РИА Новости, 09.02.2024

В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов

Правительство выделило деньги на единовременные выплаты в 100 тысяч рублей для детей, пострадавших из-за украинских обстрелов, распоряжение есть у РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:05

2024-02-09T16:05

2024-02-09T16:37

россия

специальная военная операция на украине

общество

луганская народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство выделило деньги на единовременные выплаты в 100 тысяч рублей для детей, пострадавших из-за украинских обстрелов, распоряжение есть у РИА Новости."Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", — указано в документе.Выплату назначают на каждого пострадавшего ребенка.В 2024 году на эти цели направят 40,8 миллиона рублей. Использование средств проконтролирует Минтруд и до 1 февраля 2025-го представит доклад в правительство.Указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, в декабре подписал Владимир Путин. Выплату в 100 тысяч рублей получает один из родителей или сам пострадавший, если ему уже исполнилось 18 лет.Право на такую меру соцподдержки возникает, если пострадавший ребенок — гражданин России, постоянно проживает на территории страны и получил увечье после 18 февраля 2022 года.Эту выплату не будут учитывать при назначении других мер социальной поддержки.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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россия, общество, луганская народная республика, херсонская область