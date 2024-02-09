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Поквартирный обход с информированием о выборах в России начнется 17 февраля - РИА Новости, 09.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:27 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/vybory-1926441929.html
Поквартирный обход с информированием о выборах в России начнется 17 февраля
Поквартирный обход с информированием о выборах в России начнется 17 февраля - РИА Новости, 09.02.2024
Поквартирный обход с информированием о выборах в России начнется 17 февраля
Информирование избирателей о предстоящих выборах президента РФ методом адресного поквартирного обхода начнется 17 февраля, сообщила член ЦИК России Эльмира... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:27
2024-02-09T15:27
выборы президента россии — 2024
политика
россия
эльмира хаймурзина
цик рф
выборы президента рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Информирование избирателей о предстоящих выборах президента РФ методом адресного поквартирного обхода начнется 17 февраля, сообщила член ЦИК России Эльмира Хаймурзина. "Мы закончили обучение членов УИК и выходим на финишную прямую, осталась неделя до старта нашего большого проекта – информирование методом адресного поквартирного обхода, который начнется 17 февраля", - сказала Хаймурзина на заседании ЦИК. Член ЦИК отметила, что в России появился особый тип жилья – апартаменты, где проживают граждане, не имеющие постоянной регистрации. "Когда вы будете совершать обходы, мне кажется, здесь нужно особое внимание уделить и рассказать им о возможности использования механизма "мобильный избиратель", потому что, как правило, эти люди проживают в других регионах... Мы должны им рассказать о том, что у них тоже есть возможность проголосовать, несмотря на то, что они находятся не в месте своего пребывания", - отметила она, обращаясь к представителям избирательных комиссий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, эльмира хаймурзина, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Эльмира Хаймурзина, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
Поквартирный обход с информированием о выборах в России начнется 17 февраля

ЦИК: информирование о выборах методом поквартирного обхода начнется 17 февраля

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Информирование избирателей о предстоящих выборах президента РФ методом адресного поквартирного обхода начнется 17 февраля, сообщила член ЦИК России Эльмира Хаймурзина.
"Мы закончили обучение членов УИК и выходим на финишную прямую, осталась неделя до старта нашего большого проекта – информирование методом адресного поквартирного обхода, который начнется 17 февраля", - сказала Хаймурзина на заседании ЦИК.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Вчера, 17:37
Член ЦИК отметила, что в России появился особый тип жилья – апартаменты, где проживают граждане, не имеющие постоянной регистрации.
"Когда вы будете совершать обходы, мне кажется, здесь нужно особое внимание уделить и рассказать им о возможности использования механизма "мобильный избиратель", потому что, как правило, эти люди проживают в других регионах... Мы должны им рассказать о том, что у них тоже есть возможность проголосовать, несмотря на то, что они находятся не в месте своего пребывания", - отметила она, обращаясь к представителям избирательных комиссий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭльмира ХаймурзинаЦИК РФВыборы президента РФ
 
 
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