https://ria.ru/20240209/vybory-1926441929.html

Поквартирный обход с информированием о выборах в России начнется 17 февраля

Поквартирный обход с информированием о выборах в России начнется 17 февраля - РИА Новости, 09.02.2024

Поквартирный обход с информированием о выборах в России начнется 17 февраля

Информирование избирателей о предстоящих выборах президента РФ методом адресного поквартирного обхода начнется 17 февраля, сообщила член ЦИК России Эльмира... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:27

2024-02-09T15:27

2024-02-09T15:27

выборы президента россии — 2024

политика

россия

эльмира хаймурзина

цик рф

выборы президента рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Информирование избирателей о предстоящих выборах президента РФ методом адресного поквартирного обхода начнется 17 февраля, сообщила член ЦИК России Эльмира Хаймурзина. "Мы закончили обучение членов УИК и выходим на финишную прямую, осталась неделя до старта нашего большого проекта – информирование методом адресного поквартирного обхода, который начнется 17 февраля", - сказала Хаймурзина на заседании ЦИК. Член ЦИК отметила, что в России появился особый тип жилья – апартаменты, где проживают граждане, не имеющие постоянной регистрации. "Когда вы будете совершать обходы, мне кажется, здесь нужно особое внимание уделить и рассказать им о возможности использования механизма "мобильный избиратель", потому что, как правило, эти люди проживают в других регионах... Мы должны им рассказать о том, что у них тоже есть возможность проголосовать, несмотря на то, что они находятся не в месте своего пребывания", - отметила она, обращаясь к представителям избирательных комиссий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, эльмира хаймурзина, цик рф, выборы президента рф