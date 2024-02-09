https://ria.ru/20240209/vybory-1926424259.html

Для дистанционного голосования на выборах поступило 1,5 миллиона заявок

Для дистанционного голосования на выборах поступило 1,5 миллиона заявок - РИА Новости, 09.02.2024

Для дистанционного голосования на выборах поступило 1,5 миллиона заявок

Для голосования на выборах президента РФ по месту нахождения или по средствам ДЭГ подано 2 миллиона 75 тысяч заявлений от граждан, заявила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:30

2024-02-09T14:30

2024-02-09T15:24

выборы президента россии — 2024

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элла памфилова

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Для голосования на выборах президента РФ по месту нахождения или по средствам ДЭГ подано 2 миллиона 75 тысяч заявлений от граждан, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Число поданных заявлений для голосования по местонахождению посредством "мобильного избирателя" и дистанционного электронного голосования уже превысило 2 миллиона 75 тысяч, 495 тысяч подано на голосование по месту нахождения во время выборов и 1 580 000 – на дистанционное электронное голосование", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. По ее словам, эти заявления поступают из 28 регионов помимо Москвы. "В Москве заявление не нужно, там своя статистика", - отметила она.

https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html

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москва, россия, элла памфилова, политика