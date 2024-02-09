https://ria.ru/20240209/vybory-1926354665.html
В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России
В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России - РИА Новости, 09.02.2024
В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России
В Туркмении откроют пять избирательных участков для очного голосования 17 марта на выборах президента РФ, сообщили в российском посольстве в Ашхабаде. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:48
2024-02-09T09:48
2024-02-09T09:48
выборы президента россии — 2024
в мире
туркмения
россия
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_45f46c59e2fedf72d91b8101e771c66c.jpg
АШХАБАД, 9 фев - РИА Новости. В Туркмении откроют пять избирательных участков для очного голосования 17 марта на выборах президента РФ, сообщили в российском посольстве в Ашхабаде. "Избирательные участки будут открыты в Ашхабаде, Туркменбаши (бывший Красноводск), Туркменабаде (бывший Чарджоу), Мары и Дашогузе", - отметили в диппредставительстве. Также было подчеркнуто, что для маломобильных и пожилых избирателей, которые по состоянию здоровья или в силу иных объективных причин не смогут лично посетить избирательные участки, будет организовано выездное голосование на дому в день выборов при условии заблаговременной подачи ими соответствующих заявлений. Актуальная информация о порядке и местах проведения голосования будет своевременно публиковаться на официальном сайте диппредставительства и в социальных сетях, добавили в посольстве. Также в посольстве отметили, что на консульском учете в Туркменистане состоят десятки тысяч человек.
https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html
туркмения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_0982d40efcadcb849faf44b070e42b78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Туркмения, Россия, Выборы президента РФ
В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России
В Туркмении откроют пять избирательных участков на выборах президента России
АШХАБАД, 9 фев - РИА Новости. В Туркмении откроют пять избирательных участков для очного голосования 17 марта на выборах президента РФ, сообщили в российском посольстве в Ашхабаде.
"Избирательные участки будут открыты в Ашхабаде, Туркменбаши (бывший Красноводск), Туркменабаде (бывший Чарджоу), Мары и Дашогузе", - отметили в диппредставительстве.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Также было подчеркнуто, что для маломобильных и пожилых избирателей, которые по состоянию здоровья или в силу иных объективных причин не смогут лично посетить избирательные участки, будет организовано выездное голосование на дому в день выборов при условии заблаговременной подачи ими соответствующих заявлений.
Актуальная информация о порядке и местах проведения голосования будет своевременно публиковаться на официальном сайте диппредставительства и в социальных сетях, добавили в посольстве.
Также в посольстве отметили, что на консульском учете в Туркменистане состоят десятки тысяч человек.