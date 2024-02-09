Рейтинг@Mail.ru
В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:48 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/vybory-1926354665.html
В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России
В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России - РИА Новости, 09.02.2024
В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России
В Туркмении откроют пять избирательных участков для очного голосования 17 марта на выборах президента РФ, сообщили в российском посольстве в Ашхабаде. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:48
2024-02-09T09:48
выборы президента россии — 2024
в мире
туркмения
россия
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_45f46c59e2fedf72d91b8101e771c66c.jpg
АШХАБАД, 9 фев - РИА Новости. В Туркмении откроют пять избирательных участков для очного голосования 17 марта на выборах президента РФ, сообщили в российском посольстве в Ашхабаде. "Избирательные участки будут открыты в Ашхабаде, Туркменбаши (бывший Красноводск), Туркменабаде (бывший Чарджоу), Мары и Дашогузе", - отметили в диппредставительстве. Также было подчеркнуто, что для маломобильных и пожилых избирателей, которые по состоянию здоровья или в силу иных объективных причин не смогут лично посетить избирательные участки, будет организовано выездное голосование на дому в день выборов при условии заблаговременной подачи ими соответствующих заявлений. Актуальная информация о порядке и местах проведения голосования будет своевременно публиковаться на официальном сайте диппредставительства и в социальных сетях, добавили в посольстве. Также в посольстве отметили, что на консульском учете в Туркменистане состоят десятки тысяч человек.
https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html
туркмения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_0982d40efcadcb849faf44b070e42b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, туркмения, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Туркмения, Россия, Выборы президента РФ
В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России

В Туркмении откроют пять избирательных участков на выборах президента России

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкАшхабад – столица Туркменистана
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Ашхабад – столица Туркменистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 9 фев - РИА Новости. В Туркмении откроют пять избирательных участков для очного голосования 17 марта на выборах президента РФ, сообщили в российском посольстве в Ашхабаде.
"Избирательные участки будут открыты в Ашхабаде, Туркменбаши (бывший Красноводск), Туркменабаде (бывший Чарджоу), Мары и Дашогузе", - отметили в диппредставительстве.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Вчера, 17:37
Также было подчеркнуто, что для маломобильных и пожилых избирателей, которые по состоянию здоровья или в силу иных объективных причин не смогут лично посетить избирательные участки, будет организовано выездное голосование на дому в день выборов при условии заблаговременной подачи ими соответствующих заявлений.
Актуальная информация о порядке и местах проведения голосования будет своевременно публиковаться на официальном сайте диппредставительства и в социальных сетях, добавили в посольстве.
Также в посольстве отметили, что на консульском учете в Туркменистане состоят десятки тысяч человек.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024В миреТуркменияРоссияВыборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала