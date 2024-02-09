https://ria.ru/20240209/vybory-1926354665.html

В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России

В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России - РИА Новости, 09.02.2024

В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России

В Туркмении откроют пять избирательных участков для очного голосования 17 марта на выборах президента РФ, сообщили в российском посольстве в Ашхабаде. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:48

2024-02-09T09:48

2024-02-09T09:48

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АШХАБАД, 9 фев - РИА Новости. В Туркмении откроют пять избирательных участков для очного голосования 17 марта на выборах президента РФ, сообщили в российском посольстве в Ашхабаде. "Избирательные участки будут открыты в Ашхабаде, Туркменбаши (бывший Красноводск), Туркменабаде (бывший Чарджоу), Мары и Дашогузе", - отметили в диппредставительстве. Также было подчеркнуто, что для маломобильных и пожилых избирателей, которые по состоянию здоровья или в силу иных объективных причин не смогут лично посетить избирательные участки, будет организовано выездное голосование на дому в день выборов при условии заблаговременной подачи ими соответствующих заявлений. Актуальная информация о порядке и местах проведения голосования будет своевременно публиковаться на официальном сайте диппредставительства и в социальных сетях, добавили в посольстве. Также в посольстве отметили, что на консульском учете в Туркменистане состоят десятки тысяч человек.

https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, туркмения, россия, выборы президента рф