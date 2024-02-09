Минобороны Украины анонсировало открытие первого центра рекрутинга в ВСУ
Минобороны Украины: во Львове скоро откроется первый центр рекрутинга в ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минобороны Украины сообщило в пятницу в Telegram-канале, что на днях во Львове откроется первый центр рекрутинга в ряды ВСУ, по задумке авторов, пилотный проект должен стать инструментом эффективного набора военнослужащих в армию.
"В третью неделю февраля во Львове начинает работу центр рекрутинга в силы безопасности и обороны Украины. Пилотный проект реализуется при сотрудничестве министерства обороны Украины и Львовского городского совета и призван построить прозрачную и эффективную модель привлечения в украинские войска", - говорится в сообщении ведомства. В минобороны добавили, что рекрутеры центра будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов до назначения на должность в армии.
Накануне Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По его мнению, рекрутинг должен превалировать над мобилизацией.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.