https://ria.ru/20240209/vsu-1926440808.html

"Мощная станция". Генерал ВСУ пришел в ужас из-за ситуации в Купянске

"Мощная станция". Генерал ВСУ пришел в ужас из-за ситуации в Купянске - РИА Новости, 09.02.2024

"Мощная станция". Генерал ВСУ пришел в ужас из-за ситуации в Купянске

На Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация для украинских войск, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой". РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:23

2024-02-09T15:23

2024-02-09T22:13

специальная военная операция на украине

в мире

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация для украинских войск, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Про ситуацию в Купянске уже не раз говорили, еще в ноябре я обращал внимание общественности и украинского руководства на то, что нужно следить за происходящим на Купянском направлении, потому что русские воюют с математической точностью, в том плане, что они прорабатывают все варианты и вычисляют возможности", — отметил он.По словам военного, украинская армия может потерять контроль над железной дорогой на этом участке. При этом он пояснил, что купянский транспортный узел — это мощная станция, которая позволит увеличить эффективность переброски военных группировок по всей линии фронта.Кривонос также предупредил, что из-за слабой экономики киевский режим не способен обеспечить ВСУ необходимым количеством боеприпасов и вооружений. В результате это дает преимущество российским войскам, резюмировал он.В пятницу в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении ВСУ потеряли за сутки 185 военнослужащих. Также российские военные ликвидировали два украинских пикапа и орудие М119.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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в мире, сергей кривонос, вооруженные силы украины, украина