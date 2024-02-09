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"Мощная станция". Генерал ВСУ пришел в ужас из-за ситуации в Купянске
"Мощная станция". Генерал ВСУ пришел в ужас из-за ситуации в Купянске - РИА Новости, 09.02.2024
"Мощная станция". Генерал ВСУ пришел в ужас из-за ситуации в Купянске
На Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация для украинских войск, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:23
2024-02-09T15:23
2024-02-09T22:13
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация для украинских войск, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Про ситуацию в Купянске уже не раз говорили, еще в ноябре я обращал внимание общественности и украинского руководства на то, что нужно следить за происходящим на Купянском направлении, потому что русские воюют с математической точностью, в том плане, что они прорабатывают все варианты и вычисляют возможности", — отметил он.По словам военного, украинская армия может потерять контроль над железной дорогой на этом участке. При этом он пояснил, что купянский транспортный узел — это мощная станция, которая позволит увеличить эффективность переброски военных группировок по всей линии фронта.Кривонос также предупредил, что из-за слабой экономики киевский режим не способен обеспечить ВСУ необходимым количеством боеприпасов и вооружений. В результате это дает преимущество российским войскам, резюмировал он.В пятницу в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении ВСУ потеряли за сутки 185 военнослужащих. Также российские военные ликвидировали два украинских пикапа и орудие М119.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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в мире, сергей кривонос, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Украина
"Мощная станция". Генерал ВСУ пришел в ужас из-за ситуации в Купянске
Генерал Кривонос: на Купянском направлении складывается тяжелая ситуация для ВСУ
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация для украинских войск, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Про ситуацию в Купянске уже не раз говорили, еще в ноябре я обращал внимание общественности и украинского руководства на то, что нужно следить за происходящим на Купянском направлении, потому что русские воюют с математической точностью, в том плане, что они прорабатывают все варианты и вычисляют возможности", — отметил он.
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По словам военного, украинская армия может потерять контроль над железной дорогой на этом участке. При этом он пояснил, что купянский транспортный узел — это мощная станция, которая позволит увеличить эффективность переброски военных группировок по всей линии фронта.
Кривонос также предупредил, что из-за слабой экономики киевский режим не способен обеспечить ВСУ необходимым количеством боеприпасов и вооружений. В результате это дает преимущество российским войскам, резюмировал он.
В пятницу в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении ВСУ потеряли за сутки 185 военнослужащих. Также российские военные ликвидировали два украинских пикапа и орудие М119.
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