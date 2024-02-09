https://ria.ru/20240209/vsu-1926392742.html
В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации
В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации - РИА Новости, 09.02.2024
В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации
Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:19
2024-02-09T12:19
2024-02-09T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
александр сырский
валерий залужный
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926387552_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3f9eeb12d077b86824485594787d5d9d.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, может ли назначение Сурского изменить ход спецоперации. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926387552_10:0:721:533_1920x0_80_0_0_e800eb077347d7f7adb090df9a42f589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, александр сырский, валерий залужный, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Валерий Залужный, Украина, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации
Песков: назначение Сырского вместо Залужного не изменит ход спецоперации
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, может ли назначение Сурского изменить ход спецоперации.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного