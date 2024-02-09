https://ria.ru/20240209/vsu-1926392742.html

В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации

В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации - РИА Новости, 09.02.2024

В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации

Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:19

2024-02-09T12:19

2024-02-09T12:19

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украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, может ли назначение Сурского изменить ход спецоперации. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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Кирилл Волков

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