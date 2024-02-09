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В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/vsu-1926392742.html
В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации
В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации - РИА Новости, 09.02.2024
В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации
Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:19
2024-02-09T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
александр сырский
валерий залужный
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, может ли назначение Сурского изменить ход спецоперации. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, александр сырский, валерий залужный, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Валерий Залужный, Украина, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход спецоперации

Песков: назначение Сырского вместо Залужного не изменит ход спецоперации

CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) / Александр Сырский и Валерий Залужный
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) /
Александр Сырский и Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, может ли назначение Сурского изменить ход спецоперации.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийВалерий ЗалужныйУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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