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В Донецке рассказали, как украинские военные кричали "русские не сдаются" - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 09.02.2024 (обновлено: 11:45 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/vsu-1926383618.html
В Донецке рассказали, как украинские военные кричали "русские не сдаются"
В Донецке рассказали, как украинские военные кричали "русские не сдаются" - РИА Новости, 09.02.2024
В Донецке рассказали, как украинские военные кричали "русские не сдаются"
Ситуации, когда солдаты украинской армии во время боестолкновений выкрикивают "русские не сдаются", происходят повсеместно, это не единичные случаи - например,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:41
2024-02-09T11:45
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
ян гагин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуации, когда солдаты украинской армии во время боестолкновений выкрикивают "русские не сдаются", происходят повсеместно, это не единичные случаи - например, так было при штурме Волновахи весной 2022 года, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны. Глава государства привел в пример случай на поле боя, когда солдаты ВСУ, попав в окружение, кричали "русские не сдаются" в ответ на предложение сдаться. "Ситуация, описанная президентом, где противник кричит "русские не сдаются", на самом деле повторяется до сих пор на разных участках фронта. Это не единичный случай. Это обусловлено тем, что мы все-таки один народ, два брата - просто одного брата обманули. Например, в Волновахе, когда мы освобождали город. Это было на территории больничного городка - там противник занял центральное здание районной больницы, держа в заложниках больных и медперсонал, несколько сотен человек. Они находились в подвале, все говорили по-русски, в том числе и наемники. Потому что не все украинские военнослужащие знают так называемый украинский язык. Был такой эпизод там, они кричали: "Русские не сдаются", - рассказал Гагин. Он подчеркнул, что лично участвовал в штурме города, а также вспомнил события 2014 года и штурм здания штаба ВМС Украины в Севастополе. "Еще один пример - 2014 год. Севастополь. Русская весна. Мы блокировали штаб Черноморского флота Украины. Украинские офицеры, которые находились в тот момент в здании, в том числе на крыше, они написали на стене углем "русские не сдаются", - заявил Гагин. Он подчеркнул, что такие ситуации происходят "повсеместно на линии соприкосновения".
https://ria.ru/20240130/svo-1924186975.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ян гагин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке рассказали, как украинские военные кричали "русские не сдаются"

Гагин: украинские военные в бою регулярно кричат "русские не сдаются"

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуации, когда солдаты украинской армии во время боестолкновений выкрикивают "русские не сдаются", происходят повсеместно, это не единичные случаи - например, так было при штурме Волновахи весной 2022 года, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны. Глава государства привел в пример случай на поле боя, когда солдаты ВСУ, попав в окружение, кричали "русские не сдаются" в ответ на предложение сдаться.
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"Ситуация, описанная президентом, где противник кричит "русские не сдаются", на самом деле повторяется до сих пор на разных участках фронта. Это не единичный случай. Это обусловлено тем, что мы все-таки один народ, два брата - просто одного брата обманули. Например, в Волновахе, когда мы освобождали город. Это было на территории больничного городка - там противник занял центральное здание районной больницы, держа в заложниках больных и медперсонал, несколько сотен человек. Они находились в подвале, все говорили по-русски, в том числе и наемники. Потому что не все украинские военнослужащие знают так называемый украинский язык. Был такой эпизод там, они кричали: "Русские не сдаются", - рассказал Гагин.
Он подчеркнул, что лично участвовал в штурме города, а также вспомнил события 2014 года и штурм здания штаба ВМС Украины в Севастополе. "Еще один пример - 2014 год. Севастополь. Русская весна. Мы блокировали штаб Черноморского флота Украины. Украинские офицеры, которые находились в тот момент в здании, в том числе на крыше, они написали на стене углем "русские не сдаются", - заявил Гагин.
Он подчеркнул, что такие ситуации происходят "повсеместно на линии соприкосновения".
© Фото предоставлено РИА Новости Яном ГагинымНадпись на стене здания на территории штаба Черноморского флота, сделанная в 2014 году
Надпись на стене здания на территории штаба Черноморского флота, сделанная в 2014 году
© Фото предоставлено РИА Новости Яном Гагиным
Надпись на стене здания на территории штаба Черноморского флота, сделанная в 2014 году. Архивное фото
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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