https://ria.ru/20240209/vspyshka-1926473388.html

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за пять лет

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за пять лет - РИА Новости, 09.02.2024

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за пять лет

На Солнце произошла одна из крупнейших за последние пять лет вспышек, но Землю она может не затронуть, сообщили РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:31

2024-02-09T17:31

2024-02-09T20:22

российская академия наук

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наука

космос - риа наука

вспышки на солнце

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Солнце произошла одна из крупнейших за последние пять лет вспышек, но Землю она может не затронуть, сообщили РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце менее часа назад", — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас на Солнце фиксируются мощные потоки излучения из области вспышки, которые могут наблюдаться до двух-трех часов.Позднее в лаборатории уточнили, что влияние этого события на Землю практически исключено: вспышка произошла в области, находящейся за солнечным краем."По этой причине воздействие оказалось экранировано самим солнечным диском. Это достаточно редкое явления, которое в данном случае сыграло на пользу Земле", — пояснили ученые.Эта вспышка стала второй по силе в нынешнем цикле. Первая произошла в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, ей присвоили балл X 5.0. Как отмечали специалисты, нарастающая частота таких явлений и рост их мощности говорят о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине этого года. Согласно другим прогнозам, это произойдет в 2025-м.

https://ria.ru/20240131/vspyshka-1924611491.html

https://ria.ru/20240209/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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российская академия наук, земля, наука, космос - риа наука, вспышки на солнце