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На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за пять лет - РИА Новости, 09.02.2024
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17:31 09.02.2024 (обновлено: 20:22 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/vspyshka-1926473388.html
На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за пять лет
На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за пять лет - РИА Новости, 09.02.2024
На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за пять лет
На Солнце произошла одна из крупнейших за последние пять лет вспышек, но Землю она может не затронуть, сообщили РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:31
2024-02-09T20:22
российская академия наук
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вспышки на солнце
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Солнце произошла одна из крупнейших за последние пять лет вспышек, но Землю она может не затронуть, сообщили РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце менее часа назад", — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас на Солнце фиксируются мощные потоки излучения из области вспышки, которые могут наблюдаться до двух-трех часов.Позднее в лаборатории уточнили, что влияние этого события на Землю практически исключено: вспышка произошла в области, находящейся за солнечным краем."По этой причине воздействие оказалось экранировано самим солнечным диском. Это достаточно редкое явления, которое в данном случае сыграло на пользу Земле", — пояснили ученые.Эта вспышка стала второй по силе в нынешнем цикле. Первая произошла в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, ей присвоили балл X 5.0. Как отмечали специалисты, нарастающая частота таких явлений и рост их мощности говорят о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине этого года. Согласно другим прогнозам, это произойдет в 2025-м.
https://ria.ru/20240131/vspyshka-1924611491.html
https://ria.ru/20240209/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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российская академия наук, земля, наука, космос - риа наука, вспышки на солнце
Российская академия наук, Земля, Наука, Космос - РИА Наука, вспышки на Солнце
На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за пять лет

ИКИ РАН: произошедшая на Солнце вспышка стала одной из крупнейших за 5 лет

© NASA/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA/SDO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Солнце произошла одна из крупнейших за последние пять лет вспышек, но Землю она может не затронуть, сообщили РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце менее часа назад", — говорится в заявлении.

Согласно графику на сайте лаборатории, вспышка, которой присвоили балл Х3.3, продлилась с 15:53 до 16:32 мск, достигнув максимума в 16:14.

Отмечается, что сейчас на Солнце фиксируются мощные потоки излучения из области вспышки, которые могут наблюдаться до двух-трех часов.
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Позднее в лаборатории уточнили, что влияние этого события на Землю практически исключено: вспышка произошла в области, находящейся за солнечным краем.
"По этой причине воздействие оказалось экранировано самим солнечным диском. Это достаточно редкое явления, которое в данном случае сыграло на пользу Земле", — пояснили ученые.
Эта вспышка стала второй по силе в нынешнем цикле. Первая произошла в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, ей присвоили балл X 5.0.
Как отмечали специалисты, нарастающая частота таких явлений и рост их мощности говорят о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине этого года. Согласно другим прогнозам, это произойдет в 2025-м.
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