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Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце - РИА Новости, 09.02.2024
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17:20 09.02.2024 (обновлено: 17:39 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/vspyshka-1926470520.html
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце - РИА Новости, 09.02.2024
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце
На Солнце зафиксировали сильную вспышку интенсивностью Х3.3, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:20
2024-02-09T17:39
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российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Солнце зафиксировали сильную вспышку интенсивностью Х3.3, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Согласно графику, вспышку, который присвоили балл Х3.3, зафиксировали в пятницу, 9 февраля. Она продлилась с 15:53 до 16:32 мск, достигнув максимума в 16:14. Отмечается, что она стала одной из крупнейших за последние пять лет. При этом, по данным ИКИ, магнитная буря на Земле пока не прогнозируется.Как отмечали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности говорит о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине этого года. Согласно другим прогнозам, это произойдет в 2025-м.
https://ria.ru/20240209/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце , наука
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Наука
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

На Солнце произошла сильная вспышка интенсивностью X3.3

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Солнце зафиксировали сильную вспышку интенсивностью Х3.3, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Согласно графику, вспышку, который присвоили балл Х3.3, зафиксировали в пятницу, 9 февраля. Она продлилась с 15:53 до 16:32 мск, достигнув максимума в 16:14.
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Отмечается, что она стала одной из крупнейших за последние пять лет. При этом, по данным ИКИ, магнитная буря на Земле пока не прогнозируется.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Как отмечали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности говорит о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине этого года. Согласно другим прогнозам, это произойдет в 2025-м.
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