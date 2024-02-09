Рейтинг@Mail.ru
Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2023 году стал самым высоким - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
11:55 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/vrp-1926387404.html
Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2023 году стал самым высоким
Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2023 году стал самым высоким - РИА Новости, 09.02.2024
Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2023 году стал самым высоким
Рост валового регионального продукта (ВРП) в Нижегородской области по итогам 2023 года стал самым высоким за последние 27 лет, сообщил глава региона Глеб... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:55
2024-02-09T11:55
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912723289_0:52:1221:739_1920x0_80_0_0_0c2488ea792d8f9993b1ab6ec93835ab.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Рост валового регионального продукта (ВРП) в Нижегородской области по итогам 2023 года стал самым высоким за последние 27 лет, сообщил глава региона Глеб Никитин. По его словам, индекс физического объема (ИФО ВРП) за прошлый год составил 111,2%. "Это выше среднероссийского (ИФО ВВП – 103,6% – ред.). Это выше даже наших собственных ожиданий двухмесячной давности - в декабре прогноз по итогам года составлял 107,7%. Наши промышленники, бизнес, айтишники, стройка, наука и другие отрасли в очередной раз показывают, что могут не только быстро адаптироваться к любым внешним вызовам, но и идут дальше: запускают новые проекты, совершенствуют действующие", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, на беспрецедентное увеличение ВРП оказал влияние рост индекса физического объема добавленной стоимости в ключевых для региона отраслях. Это обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, торговля, логистика, наука и ИТ-сфера. "Уверенное завершение 2023 года дает предпосылки для сохранения положительной динамики в 2024 году", - подчеркнул замгубернатора. Подчеркивается, что в инвестдекларации Нижегородской области обрабатывающая промышленность, научно-исследовательские работы, информационные технологии, логистика и АПК определены среди приоритетных секторов развития экономики региона.
https://ria.ru/20240206/sudoverf-1925644403.html
https://ria.ru/20240130/klaster-1924444254.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912723289_136:0:1221:814_1920x0_80_0_0_8a69f5e359c9ecb7088818dd621a27f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2023 году стал самым высоким

Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2023 г стал самым высоким за 27 лет

© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской областиЗдание Законодательного собрания Нижегородской области
Здание Законодательного собрания Нижегородской области
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области
Здание Законодательного собрания Нижегородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Рост валового регионального продукта (ВРП) в Нижегородской области по итогам 2023 года стал самым высоким за последние 27 лет, сообщил глава региона Глеб Никитин.
По его словам, индекс физического объема (ИФО ВРП) за прошлый год составил 111,2%.
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Нижегородские судоверфи спустили на воду более 30 судов в 2023 году
6 февраля, 12:11
"Это выше среднероссийского (ИФО ВВП – 103,6% – ред.). Это выше даже наших собственных ожиданий двухмесячной давности - в декабре прогноз по итогам года составлял 107,7%. Наши промышленники, бизнес, айтишники, стройка, наука и другие отрасли в очередной раз показывают, что могут не только быстро адаптироваться к любым внешним вызовам, но и идут дальше: запускают новые проекты, совершенствуют действующие", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, на беспрецедентное увеличение ВРП оказал влияние рост индекса физического объема добавленной стоимости в ключевых для региона отраслях. Это обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, торговля, логистика, наука и ИТ-сфера. "Уверенное завершение 2023 года дает предпосылки для сохранения положительной динамики в 2024 году", - подчеркнул замгубернатора.
Подчеркивается, что в инвестдекларации Нижегородской области обрабатывающая промышленность, научно-исследовательские работы, информационные технологии, логистика и АПК определены среди приоритетных секторов развития экономики региона.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Медкластер создадут на площадке "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде
30 января, 19:07
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала