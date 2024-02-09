https://ria.ru/20240209/vrp-1926387404.html

Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2023 году стал самым высоким

Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2023 году стал самым высоким - РИА Новости, 09.02.2024

Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2023 году стал самым высоким

Рост валового регионального продукта (ВРП) в Нижегородской области по итогам 2023 года стал самым высоким за последние 27 лет, сообщил глава региона Глеб... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:55

2024-02-09T11:55

2024-02-09T11:55

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912723289_0:52:1221:739_1920x0_80_0_0_0c2488ea792d8f9993b1ab6ec93835ab.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Рост валового регионального продукта (ВРП) в Нижегородской области по итогам 2023 года стал самым высоким за последние 27 лет, сообщил глава региона Глеб Никитин. По его словам, индекс физического объема (ИФО ВРП) за прошлый год составил 111,2%. "Это выше среднероссийского (ИФО ВВП – 103,6% – ред.). Это выше даже наших собственных ожиданий двухмесячной давности - в декабре прогноз по итогам года составлял 107,7%. Наши промышленники, бизнес, айтишники, стройка, наука и другие отрасли в очередной раз показывают, что могут не только быстро адаптироваться к любым внешним вызовам, но и идут дальше: запускают новые проекты, совершенствуют действующие", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, на беспрецедентное увеличение ВРП оказал влияние рост индекса физического объема добавленной стоимости в ключевых для региона отраслях. Это обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, торговля, логистика, наука и ИТ-сфера. "Уверенное завершение 2023 года дает предпосылки для сохранения положительной динамики в 2024 году", - подчеркнул замгубернатора. Подчеркивается, что в инвестдекларации Нижегородской области обрабатывающая промышленность, научно-исследовательские работы, информационные технологии, логистика и АПК определены среди приоритетных секторов развития экономики региона.

https://ria.ru/20240206/sudoverf-1925644403.html

https://ria.ru/20240130/klaster-1924444254.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, глеб никитин