https://ria.ru/20240209/voyna-1926298992.html

Путин сделал заявление о глобальной войне

Путин сделал заявление о глобальной войне - РИА Новости, 09.02.2024

Путин сделал заявление о глобальной войне

Втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу, это поставит на грань уничтожения все человечество, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:44

2024-02-09T02:44

2024-02-09T03:32

интервью владимира путина такеру карлсону

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владимир путин

такер карлсон

россия

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу, это поставит на грань уничтожения все человечество, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его сайте. В ходе интервью Карлсон спросил у Путина, есть ли у России территориальные притязания на всем континенте. "Это абсолютно исключено. Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всё человечество. Это очевидно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240209/nato-1926294432.html

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2024

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