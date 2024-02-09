https://ria.ru/20240209/voyna-1926298992.html
Путин сделал заявление о глобальной войне
Путин сделал заявление о глобальной войне - РИА Новости, 09.02.2024
Путин сделал заявление о глобальной войне
Втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу, это поставит на грань уничтожения все человечество, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:44
2024-02-09T02:44
2024-02-09T03:32
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу, это поставит на грань уничтожения все человечество, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его сайте. В ходе интервью Карлсон спросил у Путина, есть ли у России территориальные притязания на всем континенте. "Это абсолютно исключено. Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всё человечество. Это очевидно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240209/nato-1926294432.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, владимир путин, такер карлсон, россия
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, Владимир Путин, Такер Карлсон, Россия
Путин сделал заявление о глобальной войне
Путин: втягивание Россию в глобальную войну противоречит здравому смыслу
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Втягивание РФ в глобальную войну противоречит здравому смыслу, это поставит на грань уничтожения все человечество, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его сайте.
В ходе интервью Карлсон спросил у Путина, есть ли у России территориальные притязания на всем континенте.
"Это абсолютно исключено. Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всё человечество. Это очевидно", - сказал Путин.
Путин объяснил, в каком случае Россия вступила бы в НАТО