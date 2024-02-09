https://ria.ru/20240209/volki-1926495706.html

Ученые заметили неожиданное свойство в геноме чернобыльских волков

Ученые заметили неожиданное свойство в геноме чернобыльских волков - РИА Новости, 09.02.2024

Ученые заметили неожиданное свойство в геноме чернобыльских волков

Волки, обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, имеют геном, который позволяет не умереть от рака, вызванного на фоне радиации, следует из статьи по... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T19:33

2024-02-09T19:33

2024-02-09T19:33

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чернобыльская аэс

наука

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Волки, обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, имеют геном, который позволяет не умереть от рака, вызванного на фоне радиации, следует из статьи по исследованию биолога из Принстонского университета Кары Лав, опубликованной на сайте Общества интегративной и сравнительной биологии. Согласно статье, в 2014 году Лав и ее коллеги отправились к волкам, которые находятся в зоне отчуждения, и взяли у них анализы крови, чтобы понять реакцию организма животных на радиацию, вызывающую рак. С помощью ошейников, оснащенных датчиками GPS и дозиметрами радиации, специалисты получали данные в реальном времени о том, где находятся волки, а также показатели радиации, которой подвергался организм. "Лав обнаружила, что у чернобыльских волков изменена иммунная система, подобно больным раком, проходящим лучевую терапию... Она определила конкретные области генома волка, которые кажутся устойчивыми к повышенному риску рака", — отмечается в статье. Согласно статье, ученые обнаружили, что чернобыльские волки подвергаются воздействию радиации более 11,28 миллибэр каждый день на протяжении всей своей жизни, что более чем в шесть раз превышает установленный законом предел безопасности для обычного работника. В статье объясняется, что организм собак и более их диких родственников, волков, борется с раком почти так же, как организм человека. Работа Лава должна была выявить защитные мутации, которые увеличивают шансы на выживание при раке. Согласно статье Общества, Лав и ее коллеги вынуждены были покинуть зону отчуждения на фоне пандемии и конфликта между Украиной и РФ.

https://ria.ru/20240201/vimp-1924385023.html

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украина, россия, чернобыльская аэс, наука