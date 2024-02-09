https://ria.ru/20240209/volgograd-1926461402.html

В Волгограде арестовали девушку, осквернившую скульптуру "Родина-мать"

В Волгограде арестовали девушку, осквернившую скульптуру "Родина-мать" - РИА Новости, 09.02.2024

В Волгограде арестовали девушку, осквернившую скульптуру "Родина-мать"

Суд в Волгограде арестовал до 10 марта жительницу Самары, которая опубликовала в соцсетях полгода назад видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:40

2024-02-09T16:40

2024-02-09T16:40

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ВОЛГОГРАД, 9 фев – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал до 10 марта жительницу Самары, которая опубликовала в соцсетях полгода назад видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. "Центральным районным судом города Волгограда удовлетворено ходатайство следователей СК России об избрании обвиняемой в реабилитации нацизма меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что девушка арестована до 10 марта. В июле против 23-летней жительницы Самары было возбуждено уголовное дело об осквернении мест захоронения после публикации видео в соцсетях, которое девушка сняла в таком ракурсе, будто она дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!" и трогает ее пальцем, при этом напевая веселую мелодию. По мнению прокуратуры, фигурантка совершила "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия" на Мамаевом кургане. По данным СК, после возбуждения дела девушка скрылась от следствия, выехав из страны, ее объявили в розыск, а 8 февраля задержали в московском аэропорту и доставили в Волгоград. По данным ведомства, теперь ей предъявлено обвинение по статье "реабилитация нацизма" за "безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны". Девушке грозит до пяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240201/erevan-1924763926.html

https://ria.ru/20231124/shtraf-1911647498.html

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волгоград, следственный комитет россии (ск рф), россия