https://ria.ru/20240209/voennye-1926512338.html

В офисе Зеленского назвали число военных, участвующих в боевых действиях

В офисе Зеленского назвали число военных, участвующих в боевых действиях - РИА Новости, 09.02.2024

В офисе Зеленского назвали число военных, участвующих в боевых действиях

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что из украинской армии, численность которой, по его словам, составляет около 1 миллиона... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T22:19

2024-02-09T22:19

2024-02-09T22:19

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что из украинской армии, численность которой, по его словам, составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях активно участвуют 200-300 тысяч человек, он считает, что по итогам аудита главкому ВСУ предстоит пересмотреть этот вопрос с помощью справедливой ротации военных. "Долговременная война имеет признаки истощения.. И на фронте кое-кто находится 24/7, чтобы не было разрыва (с теми, кто не воевал еще - ред.) и, безусловно, была правильно построена логистика, подготовка людей, которые пойдут на ротацию и комплектацию, нужно, чтобы ТЦК (военкоматы - ред.) работали немного иначе... Мобилизация, ротация и демобилизация - это пробел, который нужно решить". - сказал Подоляк в эфире национального телемарафона. Подоляк, сославшись на слова Зеленского, отметил, что на Украине мобилизовано практически миллион человек, а по линии фронта те, кто был непосредственно на войне - это 200-300 тысяч. "Остальные были очень далеко от войны", - пояснил он. По его мнению, недавно назначенному главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому предстоит провести аудит военнослужащих и определится с необходимым количеством военных. Мобилизация, по словам советника, не может быть одномоментным явлением и должна происходить постоянно. Он уточнил, что в рамках "феномена справедливости" нужно четко военному руководству определить - кто, как и каким образом будет производить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта. Ранее в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство Украины разрешило круглосуточную работу военкоматам в период действия военного положения. Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивают, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200". Парламент Украины в среду поддержал предложенный кабмином законопроект о мобилизации в первом чтении. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличии от предыдущей версии он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240209/mobilizatsiya-1926500128.html

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