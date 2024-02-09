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Приставы в Москве завели шесть производств на блогера Влада Бумагу - РИА Новости, 09.02.2024
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Шоубиз
 
12:55 09.02.2024 (обновлено: 16:06 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/vladbumaga-1926401367.html
Приставы в Москве завели шесть производств на блогера Влада Бумагу
Приставы в Москве завели шесть производств на блогера Влада Бумагу - РИА Новости, 09.02.2024
Приставы в Москве завели шесть производств на блогера Влада Бумагу
Судебные приставы Москвы открыли шесть исполнительных производств в отношении блогера Владислава Бумаги за неоплаченные штрафы ГИБДД на 3,5 тысячи рублей,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:55
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Судебные приставы Москвы открыли шесть исполнительных производств в отношении блогера Владислава Бумаги за неоплаченные штрафы ГИБДД на 3,5 тысячи рублей, следует из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Согласно данным ведомства, акты об административных правонарушениях были составлены на Бумагу в августе и сентябре 2023 года. Общая сумма штрафов - 3,5 тысячи рублей. Как следует из базы данных, Бумага является гражданином Белоруссии. По информации из открытых источников, Бумага является видеоблогером, известным под псевдонимом А4. У его канала в YouTube более 50 миллионов подписчиков.
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москва, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), youtube, белоруссия
Москва, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), YouTube, Белоруссия, Шоубиз
Приставы в Москве завели шесть производств на блогера Влада Бумагу

В Москве завели шесть дел на блогера Влада Бумагу за неуплату штрафов ГИБДД

CC BY-SA 4.0 / Okras / Влад Бумага А4
Влад Бумага А4 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Okras /
Влад Бумага А4. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Судебные приставы Москвы открыли шесть исполнительных производств в отношении блогера Владислава Бумаги за неоплаченные штрафы ГИБДД на 3,5 тысячи рублей, следует из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Согласно данным ведомства, акты об административных правонарушениях были составлены на Бумагу в августе и сентябре 2023 года. Общая сумма штрафов - 3,5 тысячи рублей.
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Как следует из базы данных, Бумага является гражданином Белоруссии.
По информации из открытых источников, Бумага является видеоблогером, известным под псевдонимом А4. У его канала в YouTube более 50 миллионов подписчиков.
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