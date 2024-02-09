https://ria.ru/20240209/viktorov-1926401507.html

Анатолий Викторов: отношения с Израилем непростые, но с прочным фундаментом

Анатолий Викторов: отношения с Израилем непростые, но с прочным фундаментом - РИА Новости, 09.02.2024

Анатолий Викторов: отношения с Израилем непростые, но с прочным фундаментом

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломата, о текущем состоянии двусторонних... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:00

2024-02-09T14:00

2024-02-09T14:29

интервью - авторы

интервью

израиль

россия

анатолий викторов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926380805_0:3:1600:903_1920x0_80_0_0_7b7cc178c0ff79138bbfaa047bd0b858.jpg

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломата, о текущем состоянии двусторонних отношений с Израилем в условиях разногласий и продолжающегося конфликта в секторе Газа, а также об усилиях Москвы по освобождению заложников и поиску выхода из кризиса.– Как вы оцениваете нынешнее состояние российско-израильских отношений в свете продолжающейся эскалации конфликта в секторе Газа и учитывая острый тон недавних заявлений официальных лиц с обеих сторон?– Израиль всегда был и остается важным партнером России в регионе Ближнего Востока. Стоит отметить что, сейчас не лучший период в наших отношениях. Вместе с тем, несмотря на все обстоятельства и имеющиеся разногласия, Россия и Израиль привержены сохранению конструктивного характера двусторонних связей с учётом национальных интересов обеих стран.Важный фактор – продолжающийся политический диалог, в том числе и прежде всего на высшем уровне. После 7 октября 2023 года состоялись два телефонных разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху – 16 октября и 10 декабря. Поддерживаются контакты по линии советов безопасности, министерств обороны и других ведомств наших стран. Мы, дипломаты, продолжаем активно взаимодействовать с нашими израильскими коллегами на разных уровнях.Сохранение исторической памяти, противодействие попыткам переписывания истории и пересмотра итогов Второй мировой войны – одно из традиционных и ключевых направлений российского-израильского сотрудничества. Россия и Израиль едины в осуждении антисемитизма, ксенофобии, расовой дискриминации. Высоко ценим принципиальную позицию Израиля по данному вопросу. В отличие от стран Запада, она не подвержена конъюнктурным влияниям, в чем мы в очередной раз убедились 19 декабря прошлого года при голосовании на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по российскому проекту резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Продолжим координировать наши шаги на этом направлении.Последовательно доводим до израильских коллег нашу позицию в отношении нынешних драматических событий на Ближнем Востоке, которая во многом основана на имеющемся у нас опыте взаимодействия со странами региона. Заявляем о неприемлемости убийства мирных граждан, взятия в заложники женщин, стариков и детей, которые должны быть освобождены, а также осуществления насилия в любых формах по отношению к гражданскому населению, на какой бы стороне оно ни находилось. Указываем на необходимость незамедлительного прекращения огня, остановки кровопролития, решения приоритетных гуманитарных задач, а также перехода к полноформатным переговорам в целях урегулирования палестинской проблемы на основе двугосударственной формулы в соответствии с известными резолюциями ООН, договорённостями сторон в Осло и Мадриде, а также с Арабской мирной инициативой. Подчеркну, что речь должна идти не о временной заморозке нынешнего противостояния, а о всеобъемлющем палестино-израильском урегулировании.– Какие ключевые достижения в российско-израильских отношениях можно выделить за прошедший год?– За прошедшие десятилетия наши государства прошли непростой путь взаимного сближения, крайней поляризации позиций, нормализации и возвращения к доверительным и конструктивным отношениям на равноправной основе. Даже в нынешней крайне непростой международной обстановке прочный фундамент двустороннего сотрудничества позволяет нам развивать его на благо народов России и Израиля.Прошедший год был ознаменован символичными событиями. Израиль отметил 75-ю годовщину провозглашения своей независимости, что прочно и навсегда связано с памятными вехами в истории отношений между нашими странами. Напомню, что 18 мая 1948 года СССР первым признал де-юре государство Израиль, а 26 мая того же года установил с ним дипломатические отношения. Непреложным историческим фактом, безусловно, останется активное участие Советского Союза в создании и становлении Израиля.Память о трагических и героических годах Второй мировой войны и Великой Отечественной войны – это общая ценность для российского и израильского народов. В прошлом году мы на достойном уровне отметили 78-ю годовщину Великой Победы. Состоялись церемонии возложения цветов к Монументу Победы Красной армии над нацистской Германией в Нетании, Памятнику героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме. С успехом прошли организованные русскоязычными соотечественниками и гражданами Израиля праздничные митинги, концерты и акция "Бессмертный полк". В Израиле есть понимание того, что без победы над нацизмом не было бы провозглашения 75 лет назад независимости этого государства.Восемнадцатого мая между правительством Российской Федерацией и муниципалитетом Иерусалима при содействии посольства России и МИД Израиля было подписано мировое соглашение и протокол к нему об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме. Подписание этих документов стало результатом многолетнего процесса, инициированного российским внешнеполитическим ведомством. Упомянутая земельная собственность будет использована, в частности, для строительства в перспективе комплекса зданий и сооружений для нужд секции консульского отдела посольства России в Израиле. Уверены, что данный шаг в полной мере послужит укреплению отношений между нашими странами, а также, что важно, идет в русле неизменного курса нашей страны на справедливое ближневосточное урегулирование.– Какие усилия РФ прилагает в настоящий момент, чтобы помочь в освобождении остающихся в секторе Газа заложников, включая нескольких россиян?– Глубокие исторические связи России с государствами Ближнего Востока, не отягощенные колониальным наследием, устойчивы и неразрывны. Это позволяет нам вносить существенный вклад в урегулирование региональных кризисов, а также содействовать решению острых гуманитарных вопросов.Россия с самого начала нынешнего кризиса осудила террористическое нападение на Израиль 7 октября 2023 года и прилагала усилия, направленные на освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников. Это один из наших безусловных приоритетов в условиях продолжающейся эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, и конкретные положительные результаты нами уже были достигнуты в конце прошлого года.Напомню, что вне рамок так называемой обменной сделки между Израилем и ХАМАС из сектора Газа домой вернулись трое наших граждан – Рон Кривой, Ирина Татти и Елена Труфанова. Мы активно содействовали освобождению израильтянок Сапир Коэн – невесты одного из удерживаемых в секторе Газа граждан России, Гали Таращански – несовершеннолетней дочери российского гражданина, а также Яффы Адар – 85-летней женщины, пережившей Холокост. Это стало возможным благодаря настойчивым усилиям российских официальных лиц в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами в регионе.В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина продолжаем целенаправленные усилия на данном направлении. Обращаем внимание прежде всего на граждан России – Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова. Несколько израильских семей обратились в посольство с просьбой оказать содействие в вызволении из Газы их близких, хотя те и не имеют российского гражданства. Предпринимаем также шаги, направленные на то, чтобы несколько внуков тех, кто выжил в Холокосте, смогли благополучно вернуться домой.– Известно ли точное местонахождение трех остающихся в заложниках у ХАМАС россиян? Каковы шансы, что они будут освобождены вне сделки между Израилем и ХАМАС?– С октября прошлого года руководство МИД и Минобороны России, а также дипломаты российских посольств на Ближнем Востоке находятся в тесном контакте с израильской, палестинской, катарской, египетской и другими сторонами по вопросу освобождения заложников. Эта работа не прекращалась ни на один день, будем ее продолжать.МИД и посольство России поддерживают постоянную связь с родственниками наших граждан, которые до сих пор удерживаются в палестинском полуанклаве. Буквально на прошлой неделе состоялись встречи руководства министерства с некоторыми из них в Москве и посольства в Тель-Авиве с семьями наших граждан, удерживаемых в секторе Газа.Считаем абсолютно неприемлемыми попытки упрекнуть нас за контакты с представителями политического крыла ХАМАС и других сил в регионе и обвинить чуть ли не в поддержке терроризма. Подобные необоснованные измышления не смогут поставить под сомнение проводимую нами целенаправленную работу по решению первостепенных гуманитарных задач, отвечающих интересам граждан и России, и Израиля, и других стран.Российская дипломатия сделает все возможное, чтобы способствовать освобождению всех заложников, прежде всего – имеющих российское гражданство. Наши израильские коллеги информированы обо всех прилагаемых нами усилиях. Вместе с тем, учитывая деликатность этого вопроса, было бы нецелесообразно вдаваться в подробности до тех пор, пока не будут достигнуты новые конкретные результаты.– Планируются ли в 2024 году какие-либо визиты российских высокопоставленных официальных лиц в Израиль?– Россия всегда открыта и готова к контактам, в том числе очным, с израильскими коллегами на всех уровнях и по всему обширному спектру двусторонней, региональной и международной повестки дня. Считаем их полезными не только для обмена мнениями и "сверки часов" по интересующим наши страны вопросам, но и нахождения точек соприкосновения по острым сюжетам. О конкретных планах говорить пока преждевременно.– Планирует ли Израиль в этом году закупать зерно из России? В каком объеме?– Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров зерна на мировой рынок, а сельскохозяйственный экспорт уже давно является важной доходной статьей российского бюджета после нефти и газа. И хотя окончательная статистика Федеральной таможенной службы России за прошлый год еще не опубликована, тем не менее уже очевидно, что российские урожай и объем экспорта зерновых достигли новых рекордных отметок.Израиль – наш традиционный покупатель зерна, хотя западная политика незаконных ограничений не могла не наложить своего отпечатка на направления мировых товарных потоков. Рост товарооборота между нашими странами был временно затруднен. Несмотря на это, Россия открыта к наращиванию экспортных поставок зерна в Израиль, и всё зависит от готовности к сотрудничеству со стороны израильских коллег.– Есть ли статистика о количестве россиян, которые уехали из Израиля после начала операции в Газе?– С октября 2023 года посольство России в Израиле находились в плотном контакте с МИД России и Росавиацией по вопросу обеспечения непрерывного функционирования на израильском направлении российских авиакомпаний.Сегодня в Израиле продолжают действовать всего 11 международных авиаперевозчиков, в их числе два российских – "Азимут" и Red Wings. Поэтому наши соотечественники, как и прежде, беспрепятственно могут воспользоваться ими. По данным Росавиации на конец прошлого года, с 7 октября из Израиля в Россию наши авиакомпании, а также израильская EL AL в сумме перевезли около 28 тысяч пассажиров, в том числе более 15 тысяч российских граждан.– Готова ли Москва выступить посредником в урегулировании конфликта? Есть ли инициатива с нашей стороны?– Прежде всего, мы считаем неизменным императивом решение палестино-израильского конфликта политико-дипломатическим путем. Многократные обострения ситуации и попытки его силового решения за 76 лет не привели к установлению мира между палестинским и израильским народами. Альтернатива – продолжение порочного круга насилия, который лишь множит трагедии.Очевидно, что нынешнее обострение – это яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не считали нужным поиск компромиссов, приемлемых для обеих сторон. Имею в виду прежде всего коренные интересы палестинского народа, то есть необходимость реализации решения ООН о создании палестинского государства. Поэтому каждый виток самонадеянной односторонней политики США, их сепаратных, "челночных" переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчивался все более кровавой вспышкой эскалации. Так произошло и на этот раз. Сначала Вашингтон "похоронил" ближневосточный "квартет" международных посредников, ряд других механизмов и инициатив, призванных разорвать замкнутый круг насилия, реализовать право палестинцев на создание своего независимого, суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, равно как и право израильтян на мирное и безопасное сосуществование со своими соседями. Теперь он упорно блокирует все международные усилия и в рамках СБ ООН.Все это указывает на то, что односторонние силовые акции лишь усугубляют взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке. Со своей стороны, убеждены в том, что узел палестино-израильского конфликта можно разрубить только совместными усилиями, опирающимися на интересы государств региона. На это ориентированы все российские инициативы по ближневосточному урегулированию.Наши предложения были четко представлены мировому сообществу Министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ходе состоявшегося в прошлом месяце заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Сам факт такого высокого уровня нашего участия в этом заседании подтверждает значимость для России ближневосточного вопроса.Первоочередная задача сегодня – немедленное прекращения огня. После преодоления острой фазы нынешней эскалации мы предлагаем созвать в Москве многосторонние консультации на министерском уровне для гармонизации на первом этапе подходов ключевых региональных игроков к обеспечению палестинского единства и проблематике ближневосточного урегулирования в целом. Затем предполагается подключить представителей ведущих палестинских организаций, основой для объединения которых должна стать политическая платформа Организации освобождения Палестины. К участию в консультациях в Москве приглашаются также и международные игроки, настроенные на конструктивное взаимодействие по ближневосточному урегулированию. Приоритетной считаем задачу формирования эффективного многостороннего посреднического механизма, в котором важную роль будут играть государства региона.В дальнейшем станет востребованной международная конференция по ближневосточному урегулированию в целях провозглашения палестинского государства, а также выработки мер по обеспечению безопасности Израиля и нормализации его отношений со всеми арабскими и мусульманскими странами. Имеем в виду и более широкую задумку о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива и в целом в регионе Ближнего Востока.– Россия выступает за создание нового механизма по ближневосточному урегулированию с участием стран региона, как на эту идею реагируют в Израиле? Будут ли вообще Израиль приглашать участвовать в нем?– Наша позиция по палестино-израильскому урегулированию последовательна, выверена и сбалансирована. Не стоит забывать и о том, что Ближний Восток всегда занимал особое место в российской внешней политике, а Израиль остается важным партнером нашей страны в регионе, несмотря на имеющуюся разницу во взглядах по тем или иным вопросам, включая нынешние события. Важно, чтобы при комплексных решениях любых региональных проблем обязательно учитывались законные интересы Израиля в сфере безопасности. Это важный момент, который всегда был и будет для нас императивом, кто бы что сейчас ни говорил.Конечно, мы продолжим на регулярной основе обсуждать с израильскими коллегами весь соответствующий комплекс вопросов. Диалог продолжается. Рассчитываем, что при конструктивном настрое в конечном счёте нам удастся прийти к "общему знаменателю".– Рассматривает ли Россия возможность увеличения финансирования БАПОР после того как ряд стран приостановили финансирование организации?– БАПОР уже на протяжении 75 лет оказывает значимую комплексную поддержку палестинским беженцам не только на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, но и, что важно, в других странах ближневосточного региона. Имею в виду Иорданию, Ливан и Сирию. Это, как известно, осуществляется в основном за счет добровольных взносов стран-доноров, которые идут на реализацию проектов в таких важных сферах, как здравоохранение, образование и социальные услуги для 5,9 миллиона палестинских беженцев. Из этого мы и исходим.Рассматриваем агентство как ключевую структуру по оказанию комплексного содействия палестинцам в условиях нерешенности проблемы беженцев, то есть одной из четырёх проблем окончательного статуса наряду с границами, водой и статусом Иерусалима.– Обсуждалась ли в контактах с израильской стороной (МИД) судьба задержанных в Таиланде музыкантов группы "Би-2", у которых есть и российское и израильское гражданства?– Сюжет с приключениями группы "Би-2" уже был неоднократно и исчерпывающе прокомментирован МИД России. Собственно, обсуждать здесь нечего. Вызывает лишь сожаление, что израильский МИД был втянут это дело.– Киев и Запад продолжают давить на Израиль, чтобы поставляли оружие на Украину? Изменилась ли позиция Израиля?– Знаем об оказываемом неонацистским киевским режимом и его западными спонсорами во главе с США давлении на Израиль. Видим и очевидные попытки вбить клин между нами, в том числе через низкопробные информационные выбросы и откровенный абсурд в западных и израильских СМИ. Вместе с тем мы надеемся, что Израиль сохранит взвешенный и дипломатический подход к этому вопросу и продолжит политику отказа поставлять Киеву какое-либо вооружение или его компоненты.

https://radiosputnik.ru/20240130/izrail-1924456127.html

https://ria.ru/20240209/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240206/otnosheniya-1925799899.html

https://ria.ru/20240209/gaza-1926382701.html

https://ria.ru/20240207/putin-1926047271.html

https://ria.ru/20240117/rekord-1921761694.html

https://ria.ru/20240208/izrail-1926197317.html

https://ria.ru/20240208/putin-1926184576.html

https://ria.ru/20240202/bi-2-1925077269.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, израиль, россия, анатолий викторов