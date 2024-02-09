https://ria.ru/20240209/ulitsa-1926519373.html

В Киеве улицу Булгакова переименовали в честь Кикабидзе

В Киеве улицу Булгакова переименовали в честь Кикабидзе - РИА Новости, 10.02.2024

В Киеве улицу Булгакова переименовали в честь Кикабидзе

Депутаты Киевского горсовета переименовали улицу Булгакова в честь грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, пишет "Страна.ua" со ссылкой на муниципальный... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-09T23:54

2024-02-09T23:54

2024-02-10T00:00

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владимир бондаренко (политик)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутаты Киевского горсовета переименовали улицу Булгакова в честь грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, пишет "Страна.ua" со ссылкой на муниципальный орган."В Святошинском районе переименовали улицу Булгакова в улицу Вахтанга Кикабидзе", — сообщили в Киевском горсовете.Заммэра Владимир Бондаренко заявил, что таким образом город избавляется от названий, которые якобы приводят к искажению национального сознания.Эта улица с 1981 года называлась в честь писателя Михаила Булгакова.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также изменение названий улиц начались на Украине в 2015 году, когда там приняли закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу еще и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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в мире, киев, украина, россия, михаил булгаков, вахтанг кикабидзе, владимир бондаренко (политик)