https://ria.ru/20240209/ukraintsy-1926309384.html

Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом

Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом - РИА Новости, 09.02.2024

Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом

Президент России, говоря об Украине, заявил, что украинцы имеют право считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма и нацистской идеологии. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:25

2024-02-09T03:25

2024-02-09T03:25

такер карлсон

украина

россия

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России, говоря об Украине, заявил, что украинцы имеют право считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма и нацистской идеологии. "Конечно, любая нация, она выросла, считает там часть людей… Я говорю, что это часть общего русского народа, они говорят: нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо. Если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

https://ria.ru/20240209/putin-1926291202.html

украина

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такер карлсон, украина, россия, интервью владимира путина такеру карлсону