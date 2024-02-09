Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraintsy-1926309384.html
Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом
Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом - РИА Новости, 09.02.2024
Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом
Президент России, говоря об Украине, заявил, что украинцы имеют право считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма и нацистской идеологии. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:25
2024-02-09T03:25
такер карлсон
украина
россия
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926306304_0:0:1685:948_1920x0_80_0_0_6102328ef3508c82ab9113da8b3e2f78.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России, говоря об Украине, заявил, что украинцы имеют право считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма и нацистской идеологии. "Конечно, любая нация, она выросла, считает там часть людей… Я говорю, что это часть общего русского народа, они говорят: нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо. Если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
https://ria.ru/20240209/putin-1926291202.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926306304_256:0:1520:948_1920x0_80_0_0_a440bb71e58c8bb7fce0dffd520076b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
такер карлсон, украина, россия, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Украина, Россия, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом

Путин: украинцы могут считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России, говоря об Украине, заявил, что украинцы имеют право считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма и нацистской идеологии.
"Конечно, любая нация, она выросла, считает там часть людей… Я говорю, что это часть общего русского народа, они говорят: нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо. Если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Россия и Украина рано или поздно договорятся, уверен Путин
02:00
 
Такер КарлсонУкраинаРоссияИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала