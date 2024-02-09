https://ria.ru/20240209/ukraina-1926495565.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:33
2024-02-09T19:33
2024-02-09T19:33
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал одновременно - в 19.10 мск. Ранее в пятницу тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе Николаеве на фоне тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, николаевская область, в мире, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу