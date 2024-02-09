https://ria.ru/20240209/ukraina-1926478514.html

На Украине военкоматам разрешили работать круглосуточно

На Украине военкоматам разрешили работать круглосуточно - РИА Новости, 09.02.2024

На Украине военкоматам разрешили работать круглосуточно

Правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно во время военного положения, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:50

2024-02-09T17:50

2024-02-09T23:58

специальная военная операция на украине

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юлия тимошенко

ирина геращенко

европейская солидарность

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно во время военного положения, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале."Внесены изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматы. — Прим. ред.). Предусмотрено во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения предоставление права территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно: рассматривать дела об административных правонарушениях <...>. Вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов", — написал чиновник.Кроме того, как утверждает Мельничук, военно-врачебные комиссии смогут проводить медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных и резервистов.Парламент Украины в среду поддержал предложенный правительством законопроект о мобилизации в первом чтении.Согласно документу:Как сообщила депутат Ирина Геращенко, законопроект имеет коррупционные риски и не соответствует конституции. Несмотря на возражения ее партии "Европейская солидарность, его рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии". По ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал решение о поддержке документа за десять минут до его рассмотрения в зале.Подготовленный правительством страны новый законопроект о мобилизации внесли в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому документу, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.Кроме того, как сообщало украинское Минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата.Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20240208/mobilizatsiya-1926241020.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, юлия тимошенко, ирина геращенко, европейская солидарность, партия "батькивщина"