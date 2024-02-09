На Украине военкоматам разрешили работать круглосуточно
На Украине военкоматы будут работать круглосуточно во время военного положения
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно во время военного положения, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.
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"Внесены изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматы. — Прим. ред.). Предусмотрено во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения предоставление права территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно: рассматривать дела об административных правонарушениях <...>. Вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов", — написал чиновник.
Кроме того, как утверждает Мельничук, военно-врачебные комиссии смогут проводить медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных и резервистов.
Парламент Украины в среду поддержал предложенный правительством законопроект о мобилизации в первом чтении.
Согласно документу:
- мобилизационный возраст снизят с 27 до 25 лет;
- введут электронные повестки;
- за неявку по повестке будет грозить блокировка всех счетов, запрет использовать автомобиль и выезжать за границу;
- получающие второе высшее и аспиранты, учащиеся по контракту, теряют отсрочку от мобилизации;
- мобилизации теперь также подлежат ранее судимые за нетяжкие преступления;
- оказание консульских услуг за границей будет производиться только по предъявлению военного билета;
- при выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета;
- демобилизация военнослужащих планируется через 36 месяцев службы, но она должна быть введена лишь по приказу Верховного главнокомандующего.
Как сообщила депутат Ирина Геращенко, законопроект имеет коррупционные риски и не соответствует конституции. Несмотря на возражения ее партии "Европейская солидарность, его рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии". По ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал решение о поддержке документа за десять минут до его рассмотрения в зале.
Подготовленный правительством страны новый законопроект о мобилизации внесли в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому документу, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.
Кроме того, как сообщало украинское Минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата.
Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны.