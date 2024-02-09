https://ria.ru/20240209/ukraina-1926467420.html

Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России

Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2024

Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России

Великобритания ведет диалог с Россией по Ближнему Востоку и климату, но старательно уходит от обсуждения украинской тематики, заявил посол РФ в Великобритании... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:09

2024-02-09T17:09

2024-02-09T17:09

специальная военная операция на украине

россия

великобритания

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания ведет диалог с Россией по Ближнему Востоку и климату, но старательно уходит от обсуждения украинской тематики, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия 24". "...С чиновниками и политическими деятелями сейчас обсуждаем некоторые вещи: Ближний Восток, климат и так далее. Но они старательно уходят от любых разговоров по Украине, особенно контрполитических, особенно о том, чем это все может закончиться", - сказал Келин. "Ну, хотя бы сейчас не говорят, что все наши заявления - ложь и пропаганда. Выслушивать начали, но выводов пока не делают", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20240204/voyna-1925277691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, великобритания, украина, андрей келин, в мире, ситуация в днр и лнр