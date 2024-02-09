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Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России
Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2024
Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России
Великобритания ведет диалог с Россией по Ближнему Востоку и климату, но старательно уходит от обсуждения украинской тематики, заявил посол РФ в Великобритании... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:09
2024-02-09T17:09
2024-02-09T17:09
специальная военная операция на украине
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андрей келин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания ведет диалог с Россией по Ближнему Востоку и климату, но старательно уходит от обсуждения украинской тематики, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия 24". "...С чиновниками и политическими деятелями сейчас обсуждаем некоторые вещи: Ближний Восток, климат и так далее. Но они старательно уходят от любых разговоров по Украине, особенно контрполитических, особенно о том, чем это все может закончиться", - сказал Келин. "Ну, хотя бы сейчас не говорят, что все наши заявления - ложь и пропаганда. Выслушивать начали, но выводов пока не делают", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20240204/voyna-1925277691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, украина, андрей келин, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Украина, Андрей Келин, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России
Посол Келин: Британия старательно уходит от любых разговоров на тему Украины