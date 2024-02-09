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Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926467420.html
Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России
Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2024
Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России
Великобритания ведет диалог с Россией по Ближнему Востоку и климату, но старательно уходит от обсуждения украинской тематики, заявил посол РФ в Великобритании... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:09
2024-02-09T17:09
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
украина
андрей келин
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания ведет диалог с Россией по Ближнему Востоку и климату, но старательно уходит от обсуждения украинской тематики, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия 24". "...С чиновниками и политическими деятелями сейчас обсуждаем некоторые вещи: Ближний Восток, климат и так далее. Но они старательно уходят от любых разговоров по Украине, особенно контрполитических, особенно о том, чем это все может закончиться", - сказал Келин. "Ну, хотя бы сейчас не говорят, что все наши заявления - ложь и пропаганда. Выслушивать начали, но выводов пока не делают", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20240204/voyna-1925277691.html
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россия, великобритания, украина, андрей келин, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Украина, Андрей Келин, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Британия в диалоге старательно избегает темы Украины, заявил посол России

Посол Келин: Британия старательно уходит от любых разговоров на тему Украины

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания ведет диалог с Россией по Ближнему Востоку и климату, но старательно уходит от обсуждения украинской тематики, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия 24".
"...С чиновниками и политическими деятелями сейчас обсуждаем некоторые вещи: Ближний Восток, климат и так далее. Но они старательно уходят от любых разговоров по Украине, особенно контрполитических, особенно о том, чем это все может закончиться", - сказал Келин.
"Ну, хотя бы сейчас не говорят, что все наши заявления - ложь и пропаганда. Выслушивать начали, но выводов пока не делают", - отметил дипломат.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВеликобританияУкраинаАндрей КелинВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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