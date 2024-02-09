https://ria.ru/20240209/ukraina-1926458722.html

Инициатива по миру на Украине находится в руках Запада, заявили в Турции

Инициатива по миру на Украине находится в руках Запада, заявили в Турции - РИА Новости, 09.02.2024

Инициатива по миру на Украине находится в руках Запада, заявили в Турции

Шанс на возобновление переговоров между РФ и Украиной есть только при наличии "зеленого света" от западных стран и давления на Владимира Зеленского, возможна и... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:27

2024-02-09T16:27

2024-02-09T16:27

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

айдын сезер

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

верховная рада украины

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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Шанс на возобновление переговоров между РФ и Украиной есть только при наличии "зеленого света" от западных стран и давления на Владимира Зеленского, возможна и смена украинского лидера при необходимости, при этом в политике Запада в отношении РФ логики нет, заявил РИА Новости бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, хотя на это потребуется много времени, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. "Отношения между братскими народами могут быть восстановлены, это безусловно, однако это потребует немало времени - возможно, одно или два поколения, эта обида будет сохраняться долго", - считает Сезер. По его словам, нет сомнений в том, что Запад, в первую очередь Вашингтон, продолжит подзуживать Украину. "Западные страны регулярно напоминают о созданном ими образе РФ как угрозы Западу, с этим связана и их позиция о необходимости остановить Россию на Украине... Украина и украинцы используются Западом для своего пиара", - отметил эксперт. "Министры иностранных дел встречались и в Анталье на дипломатическом форуме, и в Стамбуле, где был выработан документ, который, однако, отверг именно Запад. Можно сказать, что инициатива вовсе не в руках украинцев и Зеленского; монополией на нее обладают западные страны", - сказал Сезер. Эксперт напомнил о законодательном запрете Киева на переговоры с Москвой. "В первую очередь необходима инициатива к миру от Запада, если потребуется, для этого будет оказано давление на Зеленского, его поставят в сложную ситуацию. Думаю, что если это не увенчается успехом, то среди опций западных стран будет смена Зеленского для обеспечения переговоров с РФ – они это сделают легко. В политике западных стран в отношении России поиски рациональности и логики, увы, обречены на провал", - заявил собеседник агентства. "Переговоры в Стамбуле могут возобновиться с той точки, на которой они остановились (весной 2022 года - ред.) в случае, если Запад даст "зеленый свет" на переговоры с Москвой", - резюмировал Сезер. С каждым днем ситуация для Украины и Запада усложняется, общественное мнение на Западе все более критично относится к поддержке Киева и проявляет недовольство, также отметил он, указав на значительный интерес к интервью Карлсона со стороны иностранцев. Американский журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте в ночь на пятницу по московскому времени, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, владимир зеленский, айдын сезер, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, верховная рада украины