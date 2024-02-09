https://ria.ru/20240209/ukraina-1926449237.html
Киев пытается скрывать совершаемые им военные преступления, заявили в ЛНР
Киев пытается скрывать совершаемые им военные преступления, заявили в ЛНР - РИА Новости, 09.02.2024
Киев пытается скрывать совершаемые им военные преступления, заявили в ЛНР
Киев уже на протяжении 10 лет с начала конфликта в Донбассе пытается скрыть совершаемые им до сих пор военные преступления, сообщила РИА Новости общественник,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:52
2024-02-09T15:52
2024-02-09T15:53
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Киев уже на протяжении 10 лет с начала конфликта в Донбассе пытается скрыть совершаемые им до сих пор военные преступления, сообщила РИА Новости общественник, руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, Украина начала войну, цель России – прекратить ее. "Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован, конечно же, госпереворотом. Именно результатом этого госпереворота (в Киеве в 2014 году – ред.) стала война, применение в нарушение Конституции Украины вооруженных сил против мирного населения, страшные факты совершения военных преступлений, преступлений против мира и человечности со стороны украинского режима, который незаконно пришел к власти, лицемерного нарушения норм международного гуманитарного права", - сказала Сорока. Собеседник агентства подчеркнула, что несмотря на очевидные факты военных преступлений, украинский режим на протяжении всех 10 лет конфликта в Донбассе рассказывает о соблюдении всех международных норм гуманитарного права. "Рассказывают (власти Киева – ред.) о том, что они соблюдают нормы международного гуманитарного права, в частности Женевские конвенции, другие международно-правовые акты, показывая сплошь наигранные лагеря для военнопленных, рассказывая о принципе территориальной целостности, за которую они воюют, и нерушимость государственных границ. При этом жесточайше и цинично совершают более страшные военные преступления", - пояснила Сорока. Руководитель Межведомственной рабочей группы сообщила, что в Донбассе надеялись, что приход к власти Зеленского будет "толчком к установлению пускай, хоть не прочного, но мира". "Но Зеленский, пообещав на всех предвыборных площадках мир, какие-то переговоры, какие-то обязательства перед мирным населением, наоборот ушел в сторону защиты интересов неонацистских представителей. Он начал возводить и героизировать лиц, которые совершали и во время Великой Отечественной войны страшные преступления под эгидой нацизма, и совершали с 2014 года. Те же тербаты, те же нацбатальоны", - сказала Сорока. По ее словам, Зеленский превратил Украину в неонацистское государство.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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в мире, украина, донбасс, анна сорока, интервью владимира путина такеру карлсону, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Анна Сорока, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия
Киев пытается скрывать совершаемые им военные преступления, заявили в ЛНР
Сорока: Киев 10 лет пытается скрывать совершаемые им преступления в Донбассе
ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Киев уже на протяжении 10 лет с начала конфликта в Донбассе пытается скрыть совершаемые им до сих пор военные преступления, сообщила РИА Новости общественник, руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.
Ранее президент России
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
заявил, что конфликт Москвы
и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, Украина
начала войну, цель России – прекратить ее.
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"Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован, конечно же, госпереворотом. Именно результатом этого госпереворота (в Киеве в 2014 году – ред.) стала война, применение в нарушение Конституции Украины вооруженных сил против мирного населения, страшные факты совершения военных преступлений, преступлений против мира и человечности со стороны украинского режима, который незаконно пришел к власти, лицемерного нарушения норм международного гуманитарного права", - сказала Сорока.
Собеседник агентства подчеркнула, что несмотря на очевидные факты военных преступлений, украинский режим на протяжении всех 10 лет конфликта в Донбассе рассказывает о соблюдении всех международных норм гуманитарного права.
«
"Рассказывают (власти Киева – ред.) о том, что они соблюдают нормы международного гуманитарного права, в частности Женевские конвенции, другие международно-правовые акты, показывая сплошь наигранные лагеря для военнопленных, рассказывая о принципе территориальной целостности, за которую они воюют, и нерушимость государственных границ. При этом жесточайше и цинично совершают более страшные военные преступления", - пояснила Сорока.
Руководитель Межведомственной рабочей группы сообщила, что в Донбассе надеялись, что приход к власти Зеленского будет "толчком к установлению пускай, хоть не прочного, но мира".
"Но Зеленский, пообещав на всех предвыборных площадках мир, какие-то переговоры, какие-то обязательства перед мирным населением, наоборот ушел в сторону защиты интересов неонацистских представителей. Он начал возводить и героизировать лиц, которые совершали и во время Великой Отечественной войны страшные преступления под эгидой нацизма, и совершали с 2014 года. Те же тербаты, те же нацбатальоны", - сказала Сорока.
По ее словам, Зеленский превратил Украину в неонацистское государство.
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