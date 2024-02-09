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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:57
2024-02-09T14:57
2024-02-09T14:59
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в период с 14.15 до 14.30 мск. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях