https://ria.ru/20240209/ukraina-1926421491.html

СМИ: в Киеве хотят разработать план по сохранению потока средств от МВФ

СМИ: в Киеве хотят разработать план по сохранению потока средств от МВФ - РИА Новости, 09.02.2024

СМИ: в Киеве хотят разработать план по сохранению потока средств от МВФ

Киев рассматривает план, который позволит сохранить поток средств от Международного валютного фонда (МВФ) в случае, если помощь от США останется... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:16

2024-02-09T14:16

2024-02-09T14:16

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украина

мвф

экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Киев рассматривает план, который позволит сохранить поток средств от Международного валютного фонда (МВФ) в случае, если помощь от США останется заблокированной, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Украина рассматривает план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы закрыть дыру в бюджете в попытке обеспечить поступление денег от МВФ, если важная помощь от США останется заблокированной", - говорится в сообщении агентства. По данным источников, украинские чиновники намерены представить свой план МВФ во время визита представителей фонда в Киев на следующей неделе. Отмечается, представители МВФ под руководством главы украинской миссии Гэвина Грея прибудут 12 февраля с трехдневным визитом. По словам украинского чиновника, минфин и Центробанк страны считают, что если средства из США по-прежнему будут заблокированы, существует риск, что совет директоров МВФ не одобрит следующую выплату кредита при отсутствии финансового плана. Он добавил, что ключевым источником средств для замены средств из США станет расширение внутренних государственных заимствований. По его словам, такой подход позволит получить доход до 5 миллиардов долларов в 2024 году. Помимо этого, по данным украинского чиновника, Киев может повысить налоги или сократить расходы, если будет необходимо. Ранее агентство РИА Новости подсчитало, что, по данным НБУ и "Открытого бюджета", дефицит бюджета Украины по итогам 2023 года продолжил увеличиваться, достигнув 20,5% ВВП, что стало новым рекордом за все время существования страны. При этом Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет. Как заявляла украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Первого февраля лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, украина, мвф, экономика