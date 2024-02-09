МИД КНР назвал единственный способ решения украинского кризиса

МИД КНР: переговоры являются единственным способом решения украинского кризиса
Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.
Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.
Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"
На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"
Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.
Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.
Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.
Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.
Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.
Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.
В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.
В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.
Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.
Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.
Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.
Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.
Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.
Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"
Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.
Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.
Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.
В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.
Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.
Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.