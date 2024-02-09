https://ria.ru/20240209/ukraina-1926404646.html

МИД КНР назвал единственный способ решения украинского кризиса

МИД КНР назвал единственный способ решения украинского кризиса - РИА Новости, 09.02.2024

МИД КНР назвал единственный способ решения украинского кризиса

Диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения украинского кризиса, заявили РИА Новости в МИД КНР. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:14

2024-02-09T13:14

2024-02-09T13:14

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

украина

владимир путин

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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ПЕКИН, 9 фев - РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения украинского кризиса, заявили РИА Новости в МИД КНР. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения украинского кризиса", - заявили агентству в МИД КНР на просьбу прокомментировать заявления российского президента. В МИД КНР отметили, что Китай надеется, что все стороны "приложат усилия для политического решения кризиса, осуществят прекращение огня" и боевых действий как можно скорее, "а также будут совместно способствовать смягчению ситуации". Внешнеполитическое ведомство КНР подчеркнуло, что Китай с начала эскалации кризиса поддерживал связь со всеми заинтересованными сторонами. "Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса, а также приветствуем и поддерживаем все усилия, способствующие достижению мира", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, украина, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону