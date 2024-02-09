https://ria.ru/20240209/ukraina-1926400540.html
В Киеве заявили о конфискации активов предприятий российского бизнесмена
В Киеве заявили о конфискации активов предприятий российского бизнесмена - РИА Новости, 09.02.2024
В Киеве заявили о конфискации активов предприятий российского бизнесмена
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск минюста страны о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:51
2024-02-09T12:51
2024-02-09T14:54
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск минюста страны о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди, президент греческого футбольного клуба ПАОК и бывший владелец ФК "Ростов", сообщает украинский минюст."Высший антикоррупционный суд 8 февраля принял решение об удовлетворении иска министерства юстиции Украины к Саввиди Ивану Игнатовичу, Саввиди Кирияки Георгиевне. ВАКС взыскал в доход государства активы, которыми опосредованно… владеет Саввиди Кирияки Георгиевна и в отношении которых Саввиди Иван Игнатович может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения: 100% акций ЧАО "Пентопак", 100% уставного капитала дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.Минюст также утверждает, что супруга Саввиди якобы является номинальным владельцем указанных предприятий.Саввиди в разное время был президентом российских футбольных клубов ФК "Ростов" (премьер-лига) и ФК СКА (первая лига). Сейчас он является президентом греческого футбольного клуба ПАОК, оказывает спонсорскую поддержку гандбольному клубу "Ростов-Дон", международной федерации шахмат, федерации бильярдного спорта Юга России.В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, иван саввиди, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Иван Саввиди, Владимир Зеленский, В мире
В Киеве заявили о конфискации активов предприятий российского бизнесмена
ВАКС Украины поддержал конфискацию активов предприятий россиянина Саввиди
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск минюста страны о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди, президент греческого футбольного клуба ПАОК и бывший владелец ФК "Ростов", сообщает украинский минюст.
«
"Высший антикоррупционный суд 8 февраля принял решение об удовлетворении иска министерства юстиции Украины к Саввиди Ивану Игнатовичу, Саввиди Кирияки Георгиевне. ВАКС взыскал в доход государства активы, которыми опосредованно… владеет Саввиди Кирияки Георгиевна и в отношении которых Саввиди Иван Игнатович может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения: 100% акций ЧАО "Пентопак", 100% уставного капитала дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Минюст также утверждает, что супруга Саввиди якобы является номинальным владельцем указанных предприятий.
Саввиди в разное время был президентом российских футбольных клубов ФК "Ростов" (премьер-лига) и ФК СКА (первая лига). Сейчас он является президентом греческого футбольного клуба ПАОК, оказывает спонсорскую поддержку гандбольному клубу "Ростов-Дон", международной федерации шахмат, федерации бильярдного спорта Юга России.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского
о конфискации имущества и активов России
на украинской территории.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов