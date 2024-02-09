https://ria.ru/20240209/ukraina-1926400540.html

В Киеве заявили о конфискации активов предприятий российского бизнесмена

В Киеве заявили о конфискации активов предприятий российского бизнесмена - РИА Новости, 09.02.2024

В Киеве заявили о конфискации активов предприятий российского бизнесмена

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск минюста страны о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:51

2024-02-09T12:51

2024-02-09T14:54

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск минюста страны о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди, президент греческого футбольного клуба ПАОК и бывший владелец ФК "Ростов", сообщает украинский минюст."Высший антикоррупционный суд 8 февраля принял решение об удовлетворении иска министерства юстиции Украины к Саввиди Ивану Игнатовичу, Саввиди Кирияки Георгиевне. ВАКС взыскал в доход государства активы, которыми опосредованно… владеет Саввиди Кирияки Георгиевна и в отношении которых Саввиди Иван Игнатович может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения: 100% акций ЧАО "Пентопак", 100% уставного капитала дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.Минюст также утверждает, что супруга Саввиди якобы является номинальным владельцем указанных предприятий.Саввиди в разное время был президентом российских футбольных клубов ФК "Ростов" (премьер-лига) и ФК СКА (первая лига). Сейчас он является президентом греческого футбольного клуба ПАОК, оказывает спонсорскую поддержку гандбольному клубу "Ростов-Дон", международной федерации шахмат, федерации бильярдного спорта Юга России.В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920821739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, иван саввиди, владимир зеленский, в мире