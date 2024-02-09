https://ria.ru/20240209/ukraina-1926379466.html

СМИ рассказали о рисках для Зеленского после отставки Залужного

СМИ рассказали о рисках для Зеленского после отставки Залужного - РИА Новости, 09.02.2024

СМИ рассказали о рисках для Зеленского после отставки Залужного

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного знаменует новый этап, на котором Владимир Зеленский рискует допустить ошибку, пишет британский журнал Economist. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:26

2024-02-09T11:26

2024-02-09T11:26

специальная военная операция на украине

украина

валерий залужный

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

отставка главкома всу залужного

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926254434_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_9674fbfa8371a625273820808d649f52.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного знаменует новый этап, на котором Владимир Зеленский рискует допустить ошибку, пишет британский журнал Economist. Издание указывает, что увольнение произошло отчасти из-за популярности Залужного в украинской армии и в целом среди сограждан. "Но увольнение генерала привлекает внимание по другой, более важной причине. Оно знаменует новый и важный этап в войне, на котором Зеленский рискует допустить ошибку", - пишет журнал. Как отмечается, авторитет Залужного как главнокомандующего уже был фатально подорван слухами о его отставке, но чем дольше Зеленский казался слишком слабым, чтобы уволить его, тем отрицательнее сказывалось это и на его авторитете. Журнал пишет, что один из рисков для Зеленского заключается в недовольстве в ВСУ в связи с увольнением популярного командира. Генерал Александр Сырский, которого назначили на место Залужного, пользуется репутацией человека, "готового вступить в бой, даже если цена в виде людей и техники высока", указывает издание. "Это противоречивая фигура, которая вызывает бурную реакцию у служащих офицеров. Одни хвалят его профессионализм, другие же говорят, что он наводит ужас на подчиненных и управляет с помощью страха. Он вряд ли будет подвергать сомнению приоритеты своего президента. Когда он займет эту высокую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям", - пишет журнал. Также отмечается, что увольнение Залужного может повлечь и политические последствия: хотя знающие генерала не видят в нем прирожденного политика, тот или иной олигарх на Украине может увидеть в нем средство для реализации своих амбиций. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".

https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926284816.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

https://ria.ru/20240208/otstavka-1926269430.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного