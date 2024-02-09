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СМИ рассказали о рисках для Зеленского после отставки Залужного - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926379466.html
СМИ рассказали о рисках для Зеленского после отставки Залужного
СМИ рассказали о рисках для Зеленского после отставки Залужного - РИА Новости, 09.02.2024
СМИ рассказали о рисках для Зеленского после отставки Залужного
Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного знаменует новый этап, на котором Владимир Зеленский рискует допустить ошибку, пишет британский журнал Economist. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:26
2024-02-09T11:26
специальная военная операция на украине
украина
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
отставка главкома всу залужного
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного знаменует новый этап, на котором Владимир Зеленский рискует допустить ошибку, пишет британский журнал Economist. Издание указывает, что увольнение произошло отчасти из-за популярности Залужного в украинской армии и в целом среди сограждан. "Но увольнение генерала привлекает внимание по другой, более важной причине. Оно знаменует новый и важный этап в войне, на котором Зеленский рискует допустить ошибку", - пишет журнал. Как отмечается, авторитет Залужного как главнокомандующего уже был фатально подорван слухами о его отставке, но чем дольше Зеленский казался слишком слабым, чтобы уволить его, тем отрицательнее сказывалось это и на его авторитете. Журнал пишет, что один из рисков для Зеленского заключается в недовольстве в ВСУ в связи с увольнением популярного командира. Генерал Александр Сырский, которого назначили на место Залужного, пользуется репутацией человека, "готового вступить в бой, даже если цена в виде людей и техники высока", указывает издание. "Это противоречивая фигура, которая вызывает бурную реакцию у служащих офицеров. Одни хвалят его профессионализм, другие же говорят, что он наводит ужас на подчиненных и управляет с помощью страха. Он вряд ли будет подвергать сомнению приоритеты своего президента. Когда он займет эту высокую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям", - пишет журнал. Также отмечается, что увольнение Залужного может повлечь и политические последствия: хотя знающие генерала не видят в нем прирожденного политика, тот или иной олигарх на Украине может увидеть в нем средство для реализации своих амбиций. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926284816.html
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
https://ria.ru/20240208/otstavka-1926269430.html
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украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
СМИ рассказали о рисках для Зеленского после отставки Залужного

Economist: отставка главкома может иметь политические последствия для Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного знаменует новый этап, на котором Владимир Зеленский рискует допустить ошибку, пишет британский журнал Economist.
Издание указывает, что увольнение произошло отчасти из-за популярности Залужного в украинской армии и в целом среди сограждан.
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"Но увольнение генерала привлекает внимание по другой, более важной причине. Оно знаменует новый и важный этап в войне, на котором Зеленский рискует допустить ошибку", - пишет журнал.
Как отмечается, авторитет Залужного как главнокомандующего уже был фатально подорван слухами о его отставке, но чем дольше Зеленский казался слишком слабым, чтобы уволить его, тем отрицательнее сказывалось это и на его авторитете.
Журнал пишет, что один из рисков для Зеленского заключается в недовольстве в ВСУ в связи с увольнением популярного командира. Генерал Александр Сырский, которого назначили на место Залужного, пользуется репутацией человека, "готового вступить в бой, даже если цена в виде людей и техники высока", указывает издание. "Это противоречивая фигура, которая вызывает бурную реакцию у служащих офицеров. Одни хвалят его профессионализм, другие же говорят, что он наводит ужас на подчиненных и управляет с помощью страха. Он вряд ли будет подвергать сомнению приоритеты своего президента. Когда он займет эту высокую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям", - пишет журнал.
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Также отмечается, что увольнение Залужного может повлечь и политические последствия: хотя знающие генерала не видят в нем прирожденного политика, тот или иной олигарх на Украине может увидеть в нем средство для реализации своих амбиций.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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