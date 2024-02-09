В США сделали важное заявление о конце украинского конфликта
Politico: Польша и Прибалтика выступят против урегулирования на Украине
© iStock.com / JULIA NIKHINSONЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© iStock.com / JULIA NIKHINSON
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польша и Прибалтика воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта, сообщает Politico.
"Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает", — объясняет автор материала.
Тем не менее, из-за неудач ВСУ давление на международное сообщество с призывом сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным лишь усилится, указывается в статье.
Предоставление же этим государствам определенных гарантий безопасности могло бы смягчить их позицию в отношении заключения мирного договора по Украине, заключает Politico.
Российское руководство неоднократно указывало, что готово к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.