https://ria.ru/20240209/ukraina-1926361048.html

В США сделали важное заявление о конце украинского конфликта

В США сделали важное заявление о конце украинского конфликта - РИА Новости, 09.02.2024

В США сделали важное заявление о конце украинского конфликта

Польша и Прибалтика воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта, сообщает Politico. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:20

2024-02-09T10:20

2024-02-09T10:20

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польша и Прибалтика воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта, сообщает Politico."Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает", — объясняет автор материала.Тем не менее, из-за неудач ВСУ давление на международное сообщество с призывом сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным лишь усилится, указывается в статье.Предоставление же этим государствам определенных гарантий безопасности могло бы смягчить их позицию в отношении заключения мирного договора по Украине, заключает Politico.Российское руководство неоднократно указывало, что готово к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240209/peregovory-1926360106.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины