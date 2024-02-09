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В США сделали важное заявление о конце украинского конфликта - РИА Новости, 09.02.2024
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10:20 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926361048.html
В США сделали важное заявление о конце украинского конфликта
В США сделали важное заявление о конце украинского конфликта - РИА Новости, 09.02.2024
В США сделали важное заявление о конце украинского конфликта
Польша и Прибалтика воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта, сообщает Politico. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:20
2024-02-09T10:20
в мире
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польша и Прибалтика воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта, сообщает Politico."Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает", — объясняет автор материала.Тем не менее, из-за неудач ВСУ давление на международное сообщество с призывом сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным лишь усилится, указывается в статье.Предоставление же этим государствам определенных гарантий безопасности могло бы смягчить их позицию в отношении заключения мирного договора по Украине, заключает Politico.Российское руководство неоднократно указывало, что готово к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В США сделали важное заявление о конце украинского конфликта

Politico: Польша и Прибалтика выступят против урегулирования на Украине

© iStock.com / JULIA NIKHINSONЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© iStock.com / JULIA NIKHINSON
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польша и Прибалтика воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта, сообщает Politico.
"Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает", — объясняет автор материала.
Тем не менее, из-за неудач ВСУ давление на международное сообщество с призывом сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным лишь усилится, указывается в статье.
Предоставление же этим государствам определенных гарантий безопасности могло бы смягчить их позицию в отношении заключения мирного договора по Украине, заключает Politico.
Российское руководство неоднократно указывало, что готово к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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Вчера, 10:14
 
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