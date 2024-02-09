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Эксперт назвал тему, которая поможет жителям США понять события на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
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09:24 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926351091.html
Эксперт назвал тему, которая поможет жителям США понять события на Украине
Эксперт назвал тему, которая поможет жителям США понять события на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
Эксперт назвал тему, которая поможет жителям США понять события на Украине
Слова российского президента Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что происходящее между Россией и Украиной - "элемент... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:24
2024-02-09T09:24
в мире
украина
россия
владимир путин
такер карлсон
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сша
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Слова российского президента Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что происходящее между Россией и Украиной - "элемент гражданской войны", является понятным объяснением украинского кризиса для американского общества, для которого гражданская война - важная часть истории, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Ранее президент РФ в интервью Карлсону рассказал, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны. "Это более понятная тема для американцев, чем все эти исторические события: захваты, потери территории, переходы из одной юрисдикции в другую. Все это для них крайне сложная история. А в отношении гражданской войны: во-первых, они сами её пережили, во-вторых, они на грани гражданской войны", - сказал Килинкаров в беседе с агентством. Эксперт считает, что пока преждевременно говорить о том, какой эффект это окажет на американскую аудиторию. "Какой-то вывод они сделают... Возможно, тезис о гражданской войне сработает", - подчеркнул Килинкаров.
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в мире, украина, россия, владимир путин, такер карлсон, верховная рада украины, сша, интервью владимира путина такеру карлсону
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Эксперт назвал тему, которая поможет жителям США понять события на Украине

Килинкаров: упоминание Путиным гражданской войны может тронуть аудиторию в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Слова российского президента Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что происходящее между Россией и Украиной - "элемент гражданской войны", является понятным объяснением украинского кризиса для американского общества, для которого гражданская война - важная часть истории, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее президент РФ в интервью Карлсону рассказал, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.
«
"Это более понятная тема для американцев, чем все эти исторические события: захваты, потери территории, переходы из одной юрисдикции в другую. Все это для них крайне сложная история. А в отношении гражданской войны: во-первых, они сами её пережили, во-вторых, они на грани гражданской войны", - сказал Килинкаров в беседе с агентством.
Эксперт считает, что пока преждевременно говорить о том, какой эффект это окажет на американскую аудиторию. "Какой-то вывод они сделают... Возможно, тезис о гражданской войне сработает", - подчеркнул Килинкаров.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
04:28
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонВерховная Рада УкраиныСШАИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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