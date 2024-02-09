https://ria.ru/20240209/ukraina-1926310030.html
Путин объяснил, кто придумал название "Украина"
Путин объяснил, кто придумал название "Украина" - РИА Новости, 09.02.2024
Путин объяснил, кто придумал название "Украина"
Название "Украина" придумали поляки, считавшие южные русские земли, входившие в состав Польско-Литовского государства, окраиной, рассказал президент РФ Владимир РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:29
2024-02-09T03:29
2024-02-09T03:29
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Название "Украина" придумали поляки, считавшие южные русские земли, входившие в состав Польско-Литовского государства, окраиной, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент рассказал Карлсону о судьбе южных русских земель во времена Польско-Литовского государства. "Поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения: внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы", - рассказал Путин. Он пояснил, что слово "украинец" первоначально означало, что человек живет на окраине государства или занимается пограничной службой. "Это не определяло его принадлежность к какой-то этнической группе", - добавил президент.
https://ria.ru/20240209/ukraintsy-1926309384.html
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россия, украина, владимир путин, такер карлсон
Россия, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон
Путин объяснил, кто придумал название "Украина"
Путин: название Украине дали поляки, считавшие южные русские земли окраиной
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Название "Украина" придумали поляки, считавшие южные русские земли, входившие в состав Польско-Литовского государства, окраиной, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону
опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина
и с чего начались отношения России с ней. Президент рассказал Карлсону о судьбе южных русских земель во времена Польско-Литовского государства.
Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом
"Поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения: внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы", - рассказал Путин.
Он пояснил, что слово "украинец" первоначально означало, что человек живет на окраине государства или занимается пограничной службой.
"Это не определяло его принадлежность к какой-то этнической группе", - добавил президент.
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин