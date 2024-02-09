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Украина не существовала до 1922 года, напомнил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:38 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926297582.html
Украина не существовала до 1922 года, напомнил Путин
Украина не существовала до 1922 года, напомнил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Украина не существовала до 1922 года, напомнил Путин
Украина не существовала до 1922 года, когда большевики начали формировать СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:38
2024-02-09T02:38
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
богдан хмельницкий
такер карлсон
ссср
россия
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина не существовала до 1922 года, когда большевики начали формировать СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент передал Карлсону исторические документы, подтверждающие просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя, и рассказал о судьбе этих территорий во времена Екатерины II, в начале XX века и во время Первой мировой войны. "При формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240209/narod-1926292379.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, богдан хмельницкий, такер карлсон, ссср, россия, украина
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Богдан Хмельницкий, Такер Карлсон, СССР, Россия, Украина
Украина не существовала до 1922 года, напомнил Путин

Путин: Украина не существовала до 1922 года, когда началось формирование СССР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина не существовала до 1922 года, когда большевики начали формировать СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент передал Карлсону исторические документы, подтверждающие просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя, и рассказал о судьбе этих территорий во времена Екатерины II, в начале XX века и во время Первой мировой войны.
Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня спасателя - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
На Украине произойдет воссоединение русского народа, заявил Путин
02:06
"При формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала", - сказал Путин.
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинБогдан ХмельницкийТакер КарлсонСССРРоссияУкраина
 
 
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