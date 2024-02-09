https://ria.ru/20240209/udar-1926391228.html

ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2024

ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области

Украинские войска обстреляли город Васильевка в Запорожской области, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:13

2024-02-09T12:13

2024-02-09T12:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

токмак

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Васильевка в Запорожской области, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области из американской системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание магазина. Информации о пострадавших не поступало. "Также был прилет в частный дом города Васильевка, пострадал хозяин дома (мужчина 1977 года рождения), с термическими ожогами и травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, под обстрел из установок РСЗО HIMARS попали села Богдановка и Просторное. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://radiosputnik.ru/20240208/dron-1926194373.html

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запорожская область, россия, токмак, евгений балицкий, вооруженные силы украины