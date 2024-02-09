https://ria.ru/20240209/udaltsov-1926433227.html

Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.02.2024

Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов, следует из базы ведомства. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:56

2024-02-09T14:56

2024-02-09T15:23

сергей удальцов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

москва

госдума рф

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Росфинмониторинг внес лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов, следует из базы ведомства."Удальцов Сергей Станиславович, 16.02.1977 г.р., г. Москва", — говорится в карточке.В январе Басманный районный суд Москвы арестовал его по делу об оправдании терроризма. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также значится его супруга — депутат Госдумы Анастасия Удальцова.Его не раз задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года политика приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах страны.Последний раз Удальцова задержали в декабре прошлого года за несанкционированный митинг на Красной площади.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240124/udaltsov-1923113838.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей удальцов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, москва, госдума рф