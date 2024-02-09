Рейтинг@Mail.ru
Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 09.02.2024 (обновлено: 15:23 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/udaltsov-1926433227.html
Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.02.2024
Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов, следует из базы ведомства. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:56
2024-02-09T15:23
сергей удальцов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
москва
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920979542_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_21cff7886ec1e884fc2578c9a6586cf0.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Росфинмониторинг внес лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов, следует из базы ведомства."Удальцов Сергей Станиславович, 16.02.1977 г.р., г. Москва", — говорится в карточке.В январе Басманный районный суд Москвы арестовал его по делу об оправдании терроризма. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также значится его супруга — депутат Госдумы Анастасия Удальцова.Его не раз задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года политика приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах страны.Последний раз Удальцова задержали в декабре прошлого года за несанкционированный митинг на Красной площади.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240124/udaltsov-1923113838.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920979542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65f9b35bdf832643f0dd975f62450764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей удальцов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, москва, госдума рф
Сергей Удальцов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Москва, Госдума РФ
Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в реестр террористов и экстремистов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛидер "Левого фронта" Сергей Удальцов*
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов* - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Росфинмониторинг внес лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов, следует из базы ведомства.
"Удальцов Сергей Станиславович, 16.02.1977 г.р., г. Москва", — говорится в карточке.
В январе Басманный районный суд Москвы арестовал его по делу об оправдании терроризма. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также значится его супруга — депутат Госдумы Анастасия Удальцова.
Его не раз задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года политика приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах страны.
Последний раз Удальцова задержали в декабре прошлого года за несанкционированный митинг на Красной площади.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО
24 января, 04:08
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
Сергей УдальцовФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияМоскваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала