https://ria.ru/20240209/udaltsov-1926433227.html
Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.02.2024
Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов, следует из базы ведомства. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:56
2024-02-09T14:56
2024-02-09T15:23
сергей удальцов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Росфинмониторинг внес лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов, следует из базы ведомства."Удальцов Сергей Станиславович, 16.02.1977 г.р., г. Москва", — говорится в карточке.В январе Басманный районный суд Москвы арестовал его по делу об оправдании терроризма. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также значится его супруга — депутат Госдумы Анастасия Удальцова.Его не раз задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года политика приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах страны.Последний раз Удальцова задержали в декабре прошлого года за несанкционированный митинг на Красной площади.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей удальцов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, москва, госдума рф
Сергей Удальцов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Москва, Госдума РФ
Сергея Удальцова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в реестр террористов и экстремистов
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Росфинмониторинг внес лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов, следует из базы
ведомства.
"Удальцов Сергей Станиславович, 16.02.1977 г.р., г. Москва", — говорится в карточке.
В январе Басманный районный суд Москвы
арестовал его по делу об оправдании терроризма. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также значится его супруга — депутат Госдумы Анастасия Удальцова.
Его не раз задерживали в центре Москвы
за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года политика приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах страны.
Последний раз Удальцова задержали в декабре прошлого года за несанкционированный митинг на Красной площади.
В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.