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ЦИК утвердила текст бюллетеня для голосования на выборах президента - РИА Новости, 09.02.2024
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14:21 09.02.2024 (обновлено: 15:12 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/tsik-1926422844.html
ЦИК утвердила текст бюллетеня для голосования на выборах президента
ЦИК утвердила текст бюллетеня для голосования на выборах президента - РИА Новости, 09.02.2024
ЦИК утвердила текст бюллетеня для голосования на выборах президента
ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:21
2024-02-09T15:12
политика
россия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России, сообщил корреспондент РИА Новости.Имена и фамилии кандидатов размещены на бланке в алфавитном порядке. Напротив каждого указаны краткие сведения: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. Если кандидат выдвигается от политической партии, то указано ее наименование и статус кандидата в ней.Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, информация, которая представлена в бюллетене, согласована самими кандидатами.Всего избирательные комиссии напечатают более 113 миллионов бланков.Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия
Политика, Россия
ЦИК утвердила текст бюллетеня для голосования на выборах президента

ЦИК России утвердила текст бюллетеня для голосования на выборах президента

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России, сообщил корреспондент РИА Новости.
Имена и фамилии кандидатов размещены на бланке в алфавитном порядке. Напротив каждого указаны краткие сведения: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. Если кандидат выдвигается от политической партии, то указано ее наименование и статус кандидата в ней.
Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, информация, которая представлена в бюллетене, согласована самими кандидатами.
Всего избирательные комиссии напечатают более 113 миллионов бланков.
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
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