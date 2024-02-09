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Штаб Трампа раскритиковал решение спецпрокурора по Байдену

Штаб Трампа раскритиковал решение спецпрокурора по Байдену - РИА Новости, 09.02.2024

Штаб Трампа раскритиковал решение спецпрокурора по Байдену

Предвыборный штаб экс-президента США и наиболее вероятного кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:29

2024-02-09T00:29

2024-02-09T00:29

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США и наиболее вероятного кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа раскритиковал решение спецпрокурора не возбуждать дело против действующего президента Джо Байдена в связи с нарушениями правил хранения секретных документов. "Если ты слишком стар, чтобы предстать перед судом, ты слишком стар, чтобы быть президентом. Джо Байден не в состоянии руководить страной", - говорится в заявлении директора предвыборного штаба Трампа по связям с общественностью, таким образом он прокомментировал рекомендацию спецпрокурора минюста не возбуждать дело против Байдена о ненадлежащем хранении секретных документов.В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое Байден использовал с 2017 по 2019 год. В рамках расследования, которое вел специально назначенный прокурор Роберт Хёр, глава государства на добровольной основе дал показания. Как стало известно в четверг, на основе этих показаний спецпрокурор принял решение не возбуждать уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов. Из доклада следует, что в ходе общения президента с командой спецпрокурора Байден не мог вспомнить даты и путался в деталях. На основании этого спецпрокурор пришел к выводу, что и бумаги Байден хранил "по невинной ошибке". В последние дни 81-летний Байден особенно остро демонстрирует проблемы с памятью, трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Трамп, которому 77 лет, регулярно обращает внимание на возрастные изменения у Байдена и подвергает сомнению дееспособность президента. Сам Трамп уже является фигурантом дела о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома. Большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявляет о своей невиновности, процесс по этому делу, как ожидается, начнется в мае.

https://ria.ru/20240209/bayden-1926284164.html

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сша, вашингтон (штат), флорида, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша, в мире