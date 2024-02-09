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СМИ: ЕК начнет расследование против TikTok из-за нового закона - РИА Новости, 09.02.2024
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22:46 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/tiktok-1926514894.html
СМИ: ЕК начнет расследование против TikTok из-за нового закона
СМИ: ЕК начнет расследование против TikTok из-за нового закона - РИА Новости, 09.02.2024
СМИ: ЕК начнет расследование против TikTok из-за нового закона
Еврокомиссия в ближайшие недели начнет расследование в отношении социальной сети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах из-за опасений по... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T22:46
2024-02-09T22:46
в мире
технологии
ближний восток
еврокомиссия
россия
tiktok
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшие недели начнет расследование в отношении социальной сети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Европейская комиссия начнет расследование в отношении TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах в ближайшие недели в связи с опасениями, что изменения, внесенные компанией в соответствии с новыми правилами, недостаточны для защиты несовершеннолетних пользователей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. 19 октября 2023 года Еврокомиссия направила запрос TikTok с требованием отчитаться о принятых мерах по борьбе с дезинформацией и распространением нелегального контента в сети. Запрос последовал на фоне данных ЕК о росте уровня дезинформации и призывов к насилию в сети из-за резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре. Позднее в ЕК отчитались, что получили ответы от онлайн-платформ на запросы, связанные с борьбой против дезинформации в сети, изучают их. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны будут объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы. В список попали такие платформы, как Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook*, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram*, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando, а также поисковики Bing и Google Search.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) в России запрещена как экстремистская
https://ria.ru/20240131/izvineniya-1924690854.html
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в мире, технологии, ближний восток, еврокомиссия, россия, tiktok
В мире, Технологии, Ближний Восток, Еврокомиссия, Россия, TikTok
СМИ: ЕК начнет расследование против TikTok из-за нового закона

Bloomberg: ЕК начнет расследование против TikTok из-за риска для подростков

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшие недели начнет расследование в отношении социальной сети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Европейская комиссия начнет расследование в отношении TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах в ближайшие недели в связи с опасениями, что изменения, внесенные компанией в соответствии с новыми правилами, недостаточны для защиты несовершеннолетних пользователей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.
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19 октября 2023 года Еврокомиссия направила запрос TikTok с требованием отчитаться о принятых мерах по борьбе с дезинформацией и распространением нелегального контента в сети. Запрос последовал на фоне данных ЕК о росте уровня дезинформации и призывов к насилию в сети из-за резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре. Позднее в ЕК отчитались, что получили ответы от онлайн-платформ на запросы, связанные с борьбой против дезинформации в сети, изучают их.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны будут объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
В список попали такие платформы, как Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook*, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram*, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando, а также поисковики Bing и Google Search.
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